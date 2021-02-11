恒指曾挫逾500點見逾1個月最大跌幅 半日跌477點
文章日期：2021年1月22日 12:13
美股創新高，不過港股連日破頂後續回調，市場借香港或封鎖部分油尖旺區域的消息，回吐最多504點，跌幅1.69%，是2020年12月7日後最大跌幅。
恒指半日跌447點或1.5%，報29480點，成交金額1414億元；國指跌182點或1.53%，報11707點。恒生科技指數收報9793點，跌0.17%。
藍籌5隻升，47隻下跌。藥明生物（2269）升5.42%，收報120.6元，是升幅最大的藍籌，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻48點。
MSCI各指數下周二起剔除中海油（0883），半日跌5.45%，收報7.81元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌3.28%，收報100.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低99點。
大市下跌，但仍有藍籌破頂。包括美團（3690）創上市新高，見387.6元，收報382元，升1.81%；藥明生物（2269）創上市新高，見128.2元，收報120.6元，升5.42%。
多間公司配股。包括沛嘉醫療（9996）折讓1.9%配股，半日收報29.6元，跌1.16%；東方海外（0316）折讓18.2%配股，半日收報81.8元，跌18.2%；五菱汽車（0305）折讓9.85%配股，半日收報2.52元，跌8.02%；啟明醫療（2500）折讓2.6%配股，半日收報89.65元，升9.06%。
保利達（0208）獲溢價六成提私有化，涉資近31億元。半日收報1.45元，升55.9%。
光大銀行（6818）去年賺378億人幣 增1.26%。半日收報3.35元，跌4.01%。
醫思醫療（2138）上季收入增一成。半日收報5.75元，升1.95%。
思摩爾（6969）發盈喜，料溢利最多增15%。半日收報83.2元，升6.05%。
「打工皇帝」劉熾平（0700）兩度減持騰訊，套現逾2.5億元。收報691.5元，升1.32%。
澳門再現確診個案，濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報13.3元，跌4.04%；美高梅中國（2282）收報11.2元，跌2.1%；澳博控股（0880）收報8.51元，跌4.17%；永利澳門（1128）收報12.2元，跌3.02%；銀河娛樂（0027）收報59元，跌4.45%；金沙中國（1928）金沙倫敦人首期項目將於2月8日開業，半日收報30.35元，跌3.04%。
疫情之外，大灣區航空申請過百個航點，航空股向下，國航（0753）收報5.34元，跌4.47%；南航（1055）收報4.24元，跌3.42%；東航（0670）收報3.12元，跌3.41%；國泰（0293）收報6.97元，跌2.52%。
手機設備股破頂，包括，比亞迪電子（0285）創上市新高，見57.25元，收報55.4元，升1.84%；信利國際（0732）創52周高，見1.25元，收報1.11元，跌5.93%。
醫藥醫療股破頂，包括，藥明康德（2359）創上市新高，見205.6元，收報198.6元，升9.3%；錦欣生殖（1951）創上市新高，見16.84元，收報16.46元，升7.3%；微創醫療（0853）創上市新高，見60.8元，收報59.5元，跌0.08%；美瑞健康國際（2327）創52周高，見0.64元，收報0.58元，升1.75%；四環醫藥（0460）創52周高，見2.32元，收報1.76元，跌18.52%；先健科技（1302）創上市新高，見5.59元，收報5.5元，升12.24%。
軟件、科網股破頂，包括，金蝶（0268）創上市新高，見34.45元，收報33.6元，升2.44%；阿里健康（0241）創上市新高，見28.6元，收報27.7元，升3.55%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見9.94元，收報9.86元，升2.82%；微盟（2013）創上市新高，見27元，收報26.15元，升6.3%；魯大師（3601）創52周高，見5.1元，收報4元，跌4.76%；映客（3700）創52周高，見1.98元，收報1.93元，升23.72%。
其他破頂，包括，思摩爾（6969）創上市新高，見84.8元，收報83.2元，升6.05%；天立教育（1773）創上市新高，見10.3元，收報9.73元，跌0.21%；新奧能源（2688）創上市新高，見129.4元，收報128.3元，升5.6%；民生教育（1569）創52周高，見1.76元，收報1.63元，跌2.98%；暢捷通（1588）創52周高，見23.8元，收報23.05元，升0.22%；中國黃金國際（2099）創52周高，見14.38元，收報14.1元，升7.31%。
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