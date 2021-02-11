恒指挫逾490點 政府研周末油麻地、佐敦實施禁足令
文章日期：2021年1月22日 11:51
港股連升多日，昨日更升穿30000點水平，今早回吐400多點。恒指現低見29433點，跌494點，成交額暫錄得1369億元。消息指，特區政府考慮在周六、周日期間收緊油麻地、佐敦一帶指定區域的強制檢測門檻，並對居民實施「禁足令」，惟暫時未有定案。
個別本地網購或消費股有炒作，香港電視（1137）報16.24元，升4.77%；日清食品（1475）報6.54元，升2.83%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）報0.7元，升1.45%；
地產股及收租股普遍受壓，太古（0019）報49.65元，跌3.12%；希慎（0014）報28.95元，跌3.02%；九倉置業（1997）報41.8元，跌2.56%；鷹君（0041）報23.8元，跌1.45%。長實（1113）報40.95元，跌1.92%；新世界（0017）報36.8元，跌1.87%；信置（0083）報10.44元，跌0.95%；恒地（0012）報32.4元，跌0.92%；新地（0016）報109元，跌0.64%。
早前《南華早報》引述消息人士稱，政府為遏制新冠疫情的蔓延將對部分地區實施封鎖，上萬居民將因此受到影響。封鎖料將從油尖旺和深水埗的兩個強制檢測區開始，檢測結果呈陰性的居民可以離開封鎖區，需要就醫或面臨身體傷害的居民將獲得豁免。
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