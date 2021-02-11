1個月HIBOR由升轉跌 見2個月低
文章日期：2021年1月22日 11:21
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.61點子至0.10893%，是2020年11月27日後最低，當日報0.10661%。
港元現報7.7518元無升跌，曾貶值最多1點子，報7.7519元，亦曾升值最多3點子，報7.7515元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.04點子至0.03985%；1星期HIBOR升0.07點子至0.05714%；2星期HIBOR跌0.68點子至0.07411%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.24018%；6個月期HIBOR無升跌0點子至0.47125%；12個月期HIBOR無升跌0點子至0.62911%。
美元指數現報90.327貶值0.148點或0.16%。
美元1個月期LIBOR報0.1285%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0196%，終止連續1日擴闊，利差是2020年11月30日後最低，當日差距為-0.0407%。
對上一次終止連續1日擴闊，是2021年1月11日，當日利差報0.004%。
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