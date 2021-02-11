而任何要求進行公開研訊的通知，須以表格B1作出，並在本公告 首次公佈日期後14天內送達牌照局。

大灣區航空申航線包括：連接香港/上海/北京/杭州/成都/南京/廈門/海口/福州/泉州/寧波/天津/重慶/武漢/無錫/昆明/西安/三亞/濟南/大連/青島/貴陽/南寧/審陽/湛江/南昌/鄭州/長沙/煙台/銀川/溫州/武夷山/廣州/長春/鹽城/太原/合肥/蘭州/石家莊/哈爾演/烏魯木齊/唐山/呼和浩特/蘇州/南通/常州/徐州/濰坊/鄂州/台北/高雄/台中/台南/東京/大阪/沖繩/福岡/札幌/名古屋/鹿兒島/石垣/高松/廣島/長崎/網山/米子/首爾/釜山/濟州/大邱/曼谷/布吉/清邁/蘇梅島/甲米/清萊/新加坡/馬尼拉/克拉克/宿霧/伊洛伊洛/達沃/雅加達/登巴薩/酒水/棉蘭/吉隆坡/亞庇/檳城/胡志明市/河內/眼港/芽莊/富國 /金邊/邏粒/仰光/斯里巴加灣市/萬象/加爾各答/加德滿都/達卡/鳥蘭巴托/塞班島/關島的來回航線，有權以任何次序經營，並可取消香港 以外任何一點或多點。

上述航線啟航地點為香港國際機場。服務目的包括客運，貨運或郵件。航機班次時不受限制。臨時時間表則有待決定。而申請的飛機類為波音B737-800及大灣區航空公司的航空營運人許可證所載任何類型飛機或任何經民航處批准租賃的香港註冊飛機。

另外，香港貨運航空亦提出申請，目的為貨運或郵件的航線。

航線包括連接香港/達卡/長沙/杭州/上海/天津/鄭州/大阪/阿拉木圖/吉隆坡/新加坡/台北/曼谷/伊斯坦堡/河內/胡志明市/悉尼/墨爾本/列日/金奈 /德里/雅加達/米蘭/東京/馬尼拉的來回航線，有權以任何次序經營，並可取消香港以外任何一點或多點。啟航地點亦為香港國際機場。飛機類型為空中巴士A330-200F及香港貨運航空有限公司的航空營運人許可證所載任何類型飛機或任何經民航處批准租賃的香港註冊飛機。

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