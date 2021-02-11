恒指低開118點 阿里跌2.4% 友邦跌2% 東方海外挫15%
文章日期：2021年1月22日 09:30
恒指今早低開118點或0.4%，報29809點，成交金額103億元；國指今早低開16點或0.14%，報11873點。恒生科技指數開市報9811點，升0.02%。
藍籌16隻升，28隻下跌，8隻無升跌。藥明生物（2269）升3.41%，報118.3元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌2.4%，報252.4元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）雖遭劉熾平減持，但開市仍升1.1%，報690元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻32點；友邦（1299）跌2.02%，報101.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低61點。
多間公司配股。包括沛嘉醫療（9996）折讓1.9%配股，開市報30.5元，升1.83%；東方海外（0316）折讓18.2%配股，開市報85元，跌15%；五菱汽車（0305）折讓9.85%配股，開市報2.56元，跌6.56%；啟明醫療（2500）折讓2.6%配股，開市報82.7元，升0.6%。
MSCI：各指數下周二起剔除中海油（0883）。開市報8.14元，跌1.45%。
保利達（0208）獲溢價六成提私有化，涉資近31億元。開市報1.43元，升53.76%。
光大銀行（6818）去年賺378億人幣 增1.26%。開市報3.48元，跌0.28%。
醫思醫療（2138）上季收入增一成。開市報5.8元，升2.8%。
思摩爾（6969）發盈喜，料溢利最多增15%。開市報83.7元，創上市新高，升6.69%。
金沙中國（1928）金沙倫敦人首期項目將於2月8日開業。開市報31元，跌0.95%。
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