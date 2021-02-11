港股ADR跌99點 五菱、東方海外等配股
文章日期：2021年1月22日 08:42
美股創新高，港股ADR跌99點或0.33%，報29827點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.45%，折合報685.57元；阿里巴巴（9988）跌2.58%，折合報251.93元；小米（1810）跌1.67%，折合報30.43元；美團（3690）跌0.38%，折合報373.79元；匯控（0005）跌0.55%，折合報44.11元；建行（0939）跌0.14%，折合報6.2元。
道期微跌0.03%，標期升0.02%，納期跌0.05%。日股現跌0.61%，韓股現跌0.05%，澳股現跌0.11%。
今日焦點股份可留意：
多間公司配股。包括沛嘉醫療（9996）折讓1.9%配股；東方海外（0316）折讓18.2%配股；五菱汽車（0305）折讓9.85%配股；啟明醫療（2500）折讓2.6%配股。
MSCI：各指數下周二起剔除中海油（0883）。
澳門報告6月份以來首例新冠陽性病例，留意賭股。
保利達（0208）獲溢價六成提私有化，涉資近31億元。
光大銀行（6818）去年賺378億人幣 增1.26%。
醫思醫療（2138）上季收入增一成。
思摩爾（6969）發盈喜，料溢利最多增15%。
「打工皇帝」劉熾平（0700）兩度減持騰訊，套現逾2.5億元。
金沙中國（1928）金沙倫敦人首期項目將於2月8日開業。
其他報道