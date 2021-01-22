美國財長候選人耶倫計畫在全球範圍內抗衡中國經濟謀略和「一帶一路」，並建立區別於「一帶一路」 倡議的伙伴關係。數據方面，美國上周首次申請失業金人數略有下降，好於預期，另外，12月份新屋開工數達到2006年以來新高。

道瓊斯工業平均指數收跌12點，跌幅0.04%，報31176點。標普500指數收漲1點，升幅0.04%，報3853點。納斯達克綜合指數收漲73點，或0.55%，報13530點。

波音跌1.9%，報207.41美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低26點，而蘋果升3.67%，報136.87元，貢獻道指31點。

科技股方面，蘋果收市報136.87元，升3.66%，谷歌母公司Alphabet收市報1884.15元，升0.21%，亞馬遜收市報3306.99元，升1.33%，Facebook收市報272.87元，升2.01%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.02%，報410點。德國DAX指數收跌0.11%，報13906點；法國CAC 40指數跌0.67%，報5590點；英國富時100指數收跌0.38%，報6715點。