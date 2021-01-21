宏基資本加拿大授出4840萬元貸款予港人重建物業
文章日期：2021年1月21日 19:45
宏基資本（2288）的間接全資附屬公司宣佈，於加拿大時間1月20日，即香港時間1月21日，以內部資源，授出兩筆總值800萬加元的12個月期方可延期或續期的貸款，折約4840萬港元，年息12厘。首筆貸款650萬加元及第二筆貸款，均由Majid Sarkar Tavakoli、Kasey Ho-Cheung Wong及Jedidiah Kit Wah Liu提供擔保。兩筆貸款獲估值共2100萬加元（約1.27億元）的安大略萬錦市兩項土地作為抵押品。該集團指出，授出有關貸款，有助帶來穩定的利息收入。
根據加拿大傳媒《The Standard》在2月3日的報道指，Jedidiah Kit Wah Liu及Kasey Ho-Cheung Wong為夫婦關係，並與宏基授出的兩筆貸款之擔保人同名同姓。該報道指，兩人的公司Cacoeli Living Inc於去年8月，在多倫多對面的聖凱瑟琳斯市（當地華人譯作升卡頓）購入2B Arlington Ave物業後，表示過擬為項目內的租戶建造合適的住宅，同時亦擬做好保安，但是租戶在過程中受滋擾，例如威脅租戶遷離，指租戶欠錢，甚至租戶繳租後仍被指欠租，因此成立居民協會關注事件，並指項目內的屋頂出現滲漏及牆身發霉。
同時，Liu及Wong兩人不顧項目內的租戶及居民關注，仍然動工進行項目的修膳工程如儀。不過，Liu指，有關事件和他們與前業主交收時，所獲資料出現問題，造成混亂有關，所謂逼遷的說法毫無根據。兩人指，若發現按時全付租金，他們不會強逼租戶遷離。Liu在報道中更指，擬在附例許可下，在該項目加建另一座建築物，擴大物業的面積，以解該市的房屋短缺問題，以合理的價錢向長者提供可負擔的單位。該市市長則表明，不容有人滋擾租戶。
不過，今次報道所述的物業，與宏基資本向Liu及Wong等人授出貸款，獲提供的抵押品，即兩項安大略萬錦市物業，完全是不同的物業項目。在宏基的公告內，形容借款方為獨立第三方。
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