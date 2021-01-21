天津高院認為，賴小民行為構成受賄罪、貪污罪、重婚罪，應數罪並罰，雖然賴具有重大立功表現，但綜合其受賄罪的事實、性質、情節，以及對社會的危害程度，不足以對其從寬處罰。高院認為，一審判決認定的事實清楚，證據確實充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。天津高院駁回上訴，維持原判裁決，並將依法報請最高人民法院核準死刑。

早前天津市第二中級人民法院就賴小民案於1月5日發出一審判決，賴小民提出上訴。案件二審由天津市高級人民法院立案審理，組成合議庭，公開開庭進行審理。

根據一審判決，法院認定賴小民受賄逾17.88億元（人民幣，下同），貪污逾2513萬元；賴有配偶，但與他人長期以夫妻名義共同生活。法院判決，對賴小民以受賄罪判處死刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；以貪污罪判處有期徒刑11年，沒收個人財產人民幣200萬元；以重婚罪判處有期徒刑一年。

其他報道

花旗調查：逾四成受訪者認為未來一年樓價維持平穩

醫思醫療上季收入增一成

安邁諮詢：料上市公司今年首份年報或揭更多企業失當

彭博研究：螞蟻上市估值料大幅削減至8400億元

思摩爾料溢利最多增15%

「打工皇帝」劉熾平兩度減持騰訊 套現逾2.5億元

金沙倫敦人首期項目將於2月8日開業

港航夥四名本地書法家 推收藏版利是封

富邦銀行伙HKT推Fubon GO 專注處理客戶網上開戶服務

中手游旗下首款遊戲攻港台市場 引入金庸《射鵰》IP

摩通：22隻中概股符合港交所回歸要求

雅各臣分拆健倍苗苗 上市擬發展跨境電商

去年12月消費物價指數跌0.7% 連續6個月通縮