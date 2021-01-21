華融前董事長賴小民二審維持死刑判決
文章日期：2021年1月21日 19:41
內地傳媒報道，天津市高級人民法院今日（21日）公布，就中國華融（2799）前董事長賴小民受賄、貪污、重婚案，二審裁定駁回上訴，維持原判死刑等判決。
天津高院認為，賴小民行為構成受賄罪、貪污罪、重婚罪，應數罪並罰，雖然賴具有重大立功表現，但綜合其受賄罪的事實、性質、情節，以及對社會的危害程度，不足以對其從寬處罰。高院認為，一審判決認定的事實清楚，證據確實充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。天津高院駁回上訴，維持原判裁決，並將依法報請最高人民法院核準死刑。
早前天津市第二中級人民法院就賴小民案於1月5日發出一審判決，賴小民提出上訴。案件二審由天津市高級人民法院立案審理，組成合議庭，公開開庭進行審理。
根據一審判決，法院認定賴小民受賄逾17.88億元（人民幣，下同），貪污逾2513萬元；賴有配偶，但與他人長期以夫妻名義共同生活。法院判決，對賴小民以受賄罪判處死刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；以貪污罪判處有期徒刑11年，沒收個人財產人民幣200萬元；以重婚罪判處有期徒刑一年。
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