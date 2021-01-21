花旗調查：逾四成受訪者認為未來一年樓價維持平穩
文章日期：2021年1月21日 18:55
花旗銀行公布2020年第四季市民置業意向調查結果，8%受訪者認為現時是置業好或極好時機，較首三季輕微回落，但數字較疫情前8年更高，亦有17%受訪者表示有興趣置業，比例與上季相若。按調查結果作推算，約32.5萬人於去年11月內曾參觀樓盤，雖然較第三季有所回落，但人數較2019年同期仍高出35%，反映第四波疫情仍有不少市民有興趣置業，並付諸行動搜羅合適樓盤。
調查結果顯示，逾四成市民認為未來一年樓價維持平穩，整體看淡樓市的受訪者比例亦較上季明顯下跌，由第三季的43%下跌至36%，反映受訪者對樓價恢復信心，經歷較疫情周期性變化，對第四波疫情表現從容淡定，未因疫情衝擊而對樓市失去信心。
花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊指出，隨著今年經濟復蘇可期，累積的置業需求有望釋放，建議有意置業市民全面評估個人財務狀況，選擇最切合個人所需的按揭計劃。
今次調查由花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，於2020年12月訪問超過500名香港市民。
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