安邁諮詢：料上市公司今年首份年報或揭更多企業失當
文章日期：2021年1月21日 18:25
安邁企業諮詢（Alvarez & Marsal）團隊今日於記者會表示，去年疫情為各行業帶來財務壓力，今年或見到更多企業失當行為。安邁亞洲區爭議解決與調查服務負責人韋謙信（Keith Williamson）表示，詐騙等行為發生的時長一般可達14個月，意味去年疫情期間造成的問題，大機會將於今年出現。他指出，今年3月上市公司將迎來疫情後首個年報季，或揭部分企業失當，而市場應提防未能按時公布業績的公司。
韋謙信表示，大圍環境為公司帶來的財政壓力，將為部分人士提供作假的誘因，而上市公司延遲出數，或意味公司有內部問題需要解決，亦可能有潛在違規行為，因此需要留意。他引述美國註冊舞弊審查師協會（ACFE）去年12月發布的報告，指有90%的企業高管及政府官員，預計未來12個月內企業欺詐案數量將進一步增加。
安邁亞洲區爭議解決與調查服務董事總經理霍德傑（Chris Fordham）則表示，去年監管機構明顯出現了多單大額罰款，亦針對違規企業有更多的刑事檢控。他認為，監管機構明確發出信號，指出部分做法是絕對無法容忍。去年的嚴重個案，包括證監會因「一馬弊案」而對高盛開出天價罰單等。
霍德傑亦提及，美國監管去年一大行動，是正式頒布《外國公司問責法案》，惟他認為，此項法案牽扯到的並非新問題，過往美國一向都曾試圖要求中國開放境內核數記錄。韋謙信則表示，暫時未有客戶就此提出諮詢，但相信問題雖然棘手，卻並不緊急。他指出，企業有仍有3年寬限期以遵守法規，屆時當局或會澄清更多法案細節。
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