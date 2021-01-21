韋謙信表示，大圍環境為公司帶來的財政壓力，將為部分人士提供作假的誘因，而上市公司延遲出數，或意味公司有內部問題需要解決，亦可能有潛在違規行為，因此需要留意。他引述美國註冊舞弊審查師協會（ACFE）去年12月發布的報告，指有90%的企業高管及政府官員，預計未來12個月內企業欺詐案數量將進一步增加。

安邁亞洲區爭議解決與調查服務董事總經理霍德傑（Chris Fordham）則表示，去年監管機構明顯出現了多單大額罰款，亦針對違規企業有更多的刑事檢控。他認為，監管機構明確發出信號，指出部分做法是絕對無法容忍。去年的嚴重個案，包括證監會因「一馬弊案」而對高盛開出天價罰單等。

霍德傑亦提及，美國監管去年一大行動，是正式頒布《外國公司問責法案》，惟他認為，此項法案牽扯到的並非新問題，過往美國一向都曾試圖要求中國開放境內核數記錄。韋謙信則表示，暫時未有客戶就此提出諮詢，但相信問題雖然棘手，卻並不緊急。他指出，企業有仍有3年寬限期以遵守法規，屆時當局或會澄清更多法案細節。

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