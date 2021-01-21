公司表示，為突出港台文化，本款遊戲選用「港漫風」作為遊戲美術風格，并採用1983年無線拍攝、黃日華主演的《射鵰英雄傳系列》主題曲《鐵血丹心》作為登陸界面主題曲。此外，港產漫畫家、《風雲》作者馬榮成則為遊戲設計登錄界面的主題視覺。

公司續指，「出海」首站選擇來港發行，亦是希望向金庸致敬。於市場營銷方面，中手游則引入包括台灣Youtuber谷阿莫在內的多名港澳KOL，幫助公司宣傳。公司強調，本次的手游是「為港澳台玩家而生」，亦體現了公司「堅定的港澳台發行策略」。

記者：馬迪帆

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