中手游旗下首款遊戲攻港台市場 引入金庸《射鵰》IP
文章日期：2021年1月21日 17:16
中手游（0302）公布，旗下金庸小說IP手游《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》，今日（21日）正式於港澳台地區進行發行，成為公司遊戲「出海」戰術的第一步。公司表示，遊戲結合《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》和《倚天屠龍記》三部書內容，公測前一周獲逾百萬玩家預約，並獲App Store及Google Play兩發行平台推薦。
公司表示，為突出港台文化，本款遊戲選用「港漫風」作為遊戲美術風格，并採用1983年無線拍攝、黃日華主演的《射鵰英雄傳系列》主題曲《鐵血丹心》作為登陸界面主題曲。此外，港產漫畫家、《風雲》作者馬榮成則為遊戲設計登錄界面的主題視覺。
公司續指，「出海」首站選擇來港發行，亦是希望向金庸致敬。於市場營銷方面，中手游則引入包括台灣Youtuber谷阿莫在內的多名港澳KOL，幫助公司宣傳。公司強調，本次的手游是「為港澳台玩家而生」，亦體現了公司「堅定的港澳台發行策略」。
記者：馬迪帆
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