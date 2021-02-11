Fubon GO採用日漸普及的低程式碼流動應用程式開發平台（Low-Code Application Platform）。相比傳統溯發軟件低程式碼流動應用程式技術帶來更快速，當中開戶則所配備新興科技「數碼認識你的客戶」(Electronic Know Your Customer eKYC）身份認證程式。個人客戶於Fubon GO開戶只需5至10分鐘便能完成，Fubon GO主要服務開戶類別包括，信用卡戶口，貸款戶口和普通儲蓄戶口。

李永鴻表示，今年第四季中小企企業，亦能在Fubon GO上開戶。李永鴻更指，今次和香港電訊的合作只是第一步，日後將更多依賴香港電訊，助富邦更多的數碼轉型。李永鴻預計，七成至八成的零售服務及產品，能在今年內於富邦自家的網上銀行上處理，相關的產品及服務會逐漸搬上至網上銀行。李永鴻更稱，富邦每年於科技業務拓展，最少投資幾億的資金，今次Fubon GO網上開戶能增加客源，和實體分行互補不足，減少開分行處理更多開戶的成本。他更指，分行更可專注處理更多的客戶增值服務。

李永鴻更表示，Fubon GO的應用程式和本身的網上銀行應用程式互補不足，Fubon GO亦不會代替到原本的網上銀行應用程式，Fubon GO只會專注客戶的開戶服務。他更透露，與香港電訊的合作，於6個月前剛展開，形容今次合作和成效迅速見效，亦感謝香港電訊的支持。李永鴻表示，於香港電訊的助力下，富邦銀行將分階段將實體銀行服務逐漸搬至網上銀行。

記者：陳麗歡

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