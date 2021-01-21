健倍苗苗主要經營品牌藥、健康保健品及品牌中藥，經營共20個主要品牌，包括11個第三方品牌及9個自主品牌，合共佔20年3年月底止年度總收益的94.3%。該等品牌產品包括保濟丸、何濟公及德國「秀碧」等產品。該集團表示，去年4月至7月期間的每月平均銷售額仍有所下降，與截至去年3月底止年度相比，其後4個月的毛利率保持相對穩定。為加深產品在內地的滲透，他們一直設立全新天貓賣場型旗艦店，並於去年第四季度或前後開幕。

是次上市集資所得，擬用於發展跨境電商、向第三方品牌擁有人取得額外分銷權、開發品牌中藥的產品組合及品牌管理，及為海外營銷及推廣工作提供資金。將來該集團會視乎營運及盈利狀況等因素，考慮派息。

記者：陳偉燊

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