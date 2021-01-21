雅各臣分拆健倍苗苗 上市擬發展跨境電商
文章日期：2021年1月21日 17:01
雅各臣（2633）分拆旗下從事品牌醫療保健公司健倍苗苗方面，已經上載最新的招股文件。健倍苗苗截至去年3月底止年度溢利達4429.7萬元，按年下跌25.26%，整體毛利率由2019年度的55.2%，降至49.8%，原因是期內在新冠肺炎疫情期間，銷售毛利率相對較低的口罩導致。不過，其長遠擬透過跨境電商，擴大到內地市場的滲透，甚至透過內部增長及併購，尋求擴張。
健倍苗苗主要經營品牌藥、健康保健品及品牌中藥，經營共20個主要品牌，包括11個第三方品牌及9個自主品牌，合共佔20年3年月底止年度總收益的94.3%。該等品牌產品包括保濟丸、何濟公及德國「秀碧」等產品。該集團表示，去年4月至7月期間的每月平均銷售額仍有所下降，與截至去年3月底止年度相比，其後4個月的毛利率保持相對穩定。為加深產品在內地的滲透，他們一直設立全新天貓賣場型旗艦店，並於去年第四季度或前後開幕。
是次上市集資所得，擬用於發展跨境電商、向第三方品牌擁有人取得額外分銷權、開發品牌中藥的產品組合及品牌管理，及為海外營銷及推廣工作提供資金。將來該集團會視乎營運及盈利狀況等因素，考慮派息。
記者：陳偉燊
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