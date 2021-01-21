在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在去年12月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水，跌30%；衣履跌5.9%；耐用物品跌2.6%；交通跌2.1%；雜項服務跌0.1%。

另一方面，綜合消費物價指數在12月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳，升2.2%；煙酒升1.7%；雜項物品，升1.4%；住屋升0.3%。

政府發言人表示，去年12月基本消費物價通脹率緩和至接近零的水平。受本地第四波疫情和因而實施的社交距離措施影響，外出用膳價格在該月顯著偏軟。同時，私人房屋租金的按年跌幅輕微擴大，而消費物價指數許多其他主要組成項目承受的價格壓力進一步減退。2020年全年合計，基本消費物價通脹率平均為1.3%。

展望將來，在2019冠狀病毒病的持續威脅下，環球和本地經濟情況仍然充滿挑戰，整體價格壓力在短期內應會維持非常輕微。