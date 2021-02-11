恒指全日跌34點 30000點得而復失 藍籌小米跌最多
文章日期：2021年1月21日 16:22
港股早段高見30135點，創超過20個月新高，午後由升轉跌，低見29745點，最多跌216點。恒指全日收市跌34點或0.12%，報29927點，成交金額2649億元，較上日減少11.78%；國指跌59點或0.5%，報11889點。恒生科技指數收報9809點，跌0.76%。
藍籌25隻升，25隻下跌，2隻無升跌。中生製藥（1177）升3.98%，收報8.1元，是升幅最大的藍籌；小米（1810）跌3.13%，收報30.95元，是跌幅最大的藍籌。據報計劃裁減英國最多340個管理層職位的匯控（0005）升2.54%，收報44.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻57點； 友邦（1299）跌1.33%，收報103.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低40點。
騰訊（0700）及美團（3690）上午曾破頂，午後反覆上升。騰訊升0.44%，收報682.5元；美團升0.86%，收報375.2元。港交所（0388）逆市上升，全日升1.58%，收報515元。
中移動（0941）、聯通（0762）、中電信（0728）在美國總統拜登上任後，要求覆議紐交所下市決定。中移動跌0.1%，收報48.95元；聯通跌1.81%，收報4.88元；中電信跌1.72%，收報2.29元。
二線內銀股上升，李祿增持的郵儲行（1658）升4.39%，收報5.47元；光大銀行（6818）升3.56%，收報3.49元；錦州銀行（0416）升2.93%，收報2.11元。
醫藥股大漲，四環醫藥（0460）爆升63.64%，收報2.16元；遠大醫藥（0512）升8.3%，收報7.18元；山東新華製藥（0719）升7.47%，收報4.17元。
手遊股炒上，雲遊（0484）升10.46%，收報2.64元；友誼時光（6820）升16.98%，收報2.48元；中手游（0302）升7.82%，收報3.31元。
比亞迪（1211）折讓7.8%配股，集資約300億元。比亞迪升1.8%，全日收報248.4元。
TVB邀請藝人曾志偉及黃祖藍出任高層。電視廣播（0511）全日收報7.9元，跌0.13%。
開元酒店（1158）宣布私有化計劃，每股作價18.15元。開元酒店全日收報17.14元，升17.72%。
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