港股早段高見30135點，創超過20個月新高，午後由升轉跌，低見29745點，最多跌216點。恒指全日收市跌34點或0.12%，報29927點，成交金額2649億元，較上日減少11.78%；國指跌59點或0.5%，報11889點。恒生科技指數收報9809點，跌0.76%。