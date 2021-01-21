該集團在入稟狀指出，自2018年7月3日股份已經因為延遲發布2017至2018年度業績，及時任核數師需要更多時間去就該集團的商品交易，解決若干審核事宜。聯交所上市科當時已經定下若干復牌條件，並須於去年1月31日時達到要求，才許復牌。自此其從2018年9月13日至去年3月20日持續就復牌事宜作書信往來，並於2019年11月8日發布2017至2018年度業績。到2019年11月5日上市科去信其法律顧問指，要求該集團需要顯示有可行及持續的業務，並且同樣要於去年1月31日時達到要求。該集團更於去年12月16日向聯交所提交復牌計劃。雖然港交所滿意該集團在去年1月31日解決了審核賬目及其他復牌條件，但是港交所不滿意集團維持可行及持續業務方面的條件。自去年3月19日起，上市科即要求將其上市地位取消，上市委員會翌日作出除牌決定，在同年12月10日申請覆核不果。

久康國際指出，聯交所作出決定時，在計算涉案時間方面出現法律上的錯誤，質疑該所後加條件，並以此為由取消上市地位的做法不公，亦有違讓上市公司在18個月內就觸發停牌事宜作出補救的一貫政策。聯交所更於2019年11月5日才發出指引信，作出有關新要求。該集團質疑，以此新加條件去決定取消其上市地位，出現法律上錯誤，因此應該從2019年11月起重新給予18個月時間去處理新要復牌要求。同時，其認為在集團擁有正數的淨資產值及滿足其他財務條件，又沒有被聯交所質疑下，未能夠給予其有效的12個月過渡期，真正的過渡期應該在2022年3月31日截止，而非2020年9月底。另在該所後加復牌條件時，要求維持足夠營運，及要有足夠價值的資產支持營運兩項要求，其實可獨立處理，而非一併考慮，因此在法律上理解有誤。聯交所在處理其個案時，因此有違程序公義及自然公正原則。

其入稟狀更提出，今次案件反映聯交所有違《基本法》，未能保護申請人的物產權，並構成剝奪情況。聯交所在作出決定性，亦有違合理性。因此該集團擬透過提出司法覆核，尋求推翻上市覆核委員會的決定。

記者：陳偉燊

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