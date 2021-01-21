李小加：未來擬研「滴灌通」為私人中小企引低成本融資
文章日期：2021年1月21日 16:24
內媒《第一財經》報道，已離任港交所（0388）行政總裁一職的李小加，早前出席瑞銀大中華研討會，李小加於會上表示，未來計劃之一將是藉助數碼平台，幫助中小企取得更低成本的融資，將資金引入有資金需求、具回報潛力的未上市中小企，並指靈感來源於灌溉技術中的「滴灌」。
報道稱，李小加將自己的構思稱為「滴灌通」，即是將傳統金融機構的資金「精準導入」私人中小企，做法可為交易所培養潛在上市企業。他解釋，概念靈感來源於以色列，因該國雖然缺乏水資源，卻善用滴灌技術，最終成為農業大國。
李小加表示，目前「滴灌通」仍在初步構思階段。他表示，現時全球大型交易所主業都是股票融資，但自己希望探索金融服務的新類型，為公司的現金流或收益權融資，令企業融資不再是「高高在上」。
於論壇上，李小加亦提及兩大市場潛在風險，即地緣政治發展，以及寬鬆貨幣政策的潛在後果。他表示，美國債務高企，再加上預算赤字，若未來貨幣政策正常化，將會造成一定影響。他又表示，現時的零利率政策以及新貨幣政策，於未來或出現「副作用」，相信全球投資者會轉而配置中國，尋求更多收益。
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