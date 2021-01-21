報道稱，李小加將自己的構思稱為「滴灌通」，即是將傳統金融機構的資金「精準導入」私人中小企，做法可為交易所培養潛在上市企業。他解釋，概念靈感來源於以色列，因該國雖然缺乏水資源，卻善用滴灌技術，最終成為農業大國。

李小加表示，目前「滴灌通」仍在初步構思階段。他表示，現時全球大型交易所主業都是股票融資，但自己希望探索金融服務的新類型，為公司的現金流或收益權融資，令企業融資不再是「高高在上」。

於論壇上，李小加亦提及兩大市場潛在風險，即地緣政治發展，以及寬鬆貨幣政策的潛在後果。他表示，美國債務高企，再加上預算赤字，若未來貨幣政策正常化，將會造成一定影響。他又表示，現時的零利率政策以及新貨幣政策，於未來或出現「副作用」，相信全球投資者會轉而配置中國，尋求更多收益。

其他報道

拒收現金 人行向16機構罰款

印度議會小組將就WhatsApp的隱私條款向Facebook提質詢

北京燃氣藍天指冀盡快完成全面調查

富通保險推出「疫苗副作用保障」

滬深三大指數兩連升 創板指3300點得而復失

傳阿里10%股權無償劃轉給浙江省財政廳 螞蟻澄清：假消息

英國恢復銀行壓力測試 確保其在疫情期間可支撐經濟

比亞迪董秘：完成閃電配售 助力業務實現快速增長

傳中國優然牧業來港上市 集資約39億元

恒指半日升49點 曾高見30135點 中生製藥升4.6%最強

滬指升穿3600點 半日漲46點

1個月HIBOR終止2連跌 升0.57點子

DON DON DONKI小西灣藍灣廣場分店下月4日開幕 設情熱食堂