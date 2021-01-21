香港交易所（0388）再升逾2%上試最高位，科網普遍向好，騰訊（0700）升近2%，網易（9999）升逾4%。半導體華虹（1347）、ASM太平洋（0522）升逾4%。不過，阿里巴巴（9988）、小米（1810）、微盟（2013）跌逾2%。新能源同樣個別發展，比亞迪股份（1211）、保利協鑫（3800）升逾3%，龍源（0916）跌4%。礦石做好，紫金（2899）、五礦資源（1208）升逾半成。金融股偏好，匯控（0005）、招行（3968）、太保（2601）升逾2%。汽車、消費股表現參差。內房物管股的沽壓較為明顯。

日前國務院常務會議召開，提出要部署進一步推進藥品集中帶量採購改革，以常態化制度化措施減輕群眾就醫負擔，市場預計未來每年1至2批集採將常態化。近期將開展第四批集採，2月3日開標，是次集採首次明確指出要兼顧企業合理利潤，促進產品創新升級，被視作政策上釋放暖意，緩和市場憂慮。

早兩日醫藥股向好，中生製藥（1177）今早再升近半成挑戰250天線。不過，另一藍籌藥股石藥（1093）昨天已率先升破250天線，今早爭持，倘回吐可於8.5元吸納，低收8.2元止蝕。

劉思明

投資版副主編