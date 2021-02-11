恒指半日升49點 曾高見30135點 中生製藥升4.6%最強
文章日期：2021年1月21日 12:18
美國總統寶座順利交接，拜登成為新一屆總統，隔晚美股報捷。港股連升多日，恒指今早低開後急彈，升穿30000點，高見30135點，創21個月新高，最多升173點。恒指半日升49點或0.17%，報30012點，成交金額1481億元；國指跌1點或0.02%，報11947點。恒生科技指數收報9853點，跌0.33%。
藍籌27隻升，24隻下跌，1隻無升跌。中生製藥（1177）升4.62%，收報8.15元，是升幅最大的藍籌；小米（1810）跌2.97%，收報31元，是跌幅最大的藍籌。 匯控（0005）升2.54%，收報44.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻57點；下月2日公布第三季業績的阿里巴巴（9988）跌2.72%，收報257.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低38點。
科指曾創新高，華虹半導體（1347）收報54.05元，升9.75%；眾安在綫（6060）收報45.3元，升5.72%；ASM太平洋（0522）收報130.1元，升4.08%。
騰訊（0700）及美團（3690）破頂，騰訊半日升1.69%，收報691元；美團升0.97%，收報375.6元。
中移動（0941）、聯通（0762）、中電信（0728）在美國總統拜登上任後，要求覆議紐交所下市決定。中移動無升跌，收報49元；聯通跌1.21%，收報4.91元；中電信跌1.72%，收報2.29元。
二線內銀股上升，李祿增持的郵儲行（1658）升4.39%，收報5.47元；光大銀行（6818）升3.56%，收報3.49元；錦州銀行（0416）升2.44%，收報2.1元。
醫藥及生物科技股大漲，四環醫藥（0460）爆升34.85%，收報1.78元；遠大醫藥（0512）升5.73%，收報7.01元；石四藥（2005）升3.75%，收報4.7元。
手遊股炒上，雲遊（0484）升17.99%，收報2.82元；友誼時光（6820）升17.92%，收報2.5元；中手游（0302）升9.12%，收報3.35元。
比亞迪（1211）折讓7.8%配股，集資約300億元。比亞迪半日升3.2%，收報251.8元。
雷蛇（1337）料去年度扭虧收支平衡。雷蛇半日升4.23%，收報2.71元。
開元酒店（1158）宣布私有化計劃，每股作價18.15元。開元酒店半日升17.17%，收報17.06元。
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