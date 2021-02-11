美國總統寶座順利交接，拜登成為新一屆總統，隔晚美股報捷。港股連升多日，恒指今早低開後急彈，升穿30000點，高見30135點，創21個月新高，最多升173點。恒指半日升49點或0.17%，報30012點，成交金額1481億元；國指跌1點或0.02%，報11947點。恒生科技指數收報9853點，跌0.33%。