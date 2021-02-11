1個月HIBOR終止2連跌 升0.57點子
文章日期：2021年1月21日 11:25
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，升0.57點子至0.115%，對上一次終止2連跌是2021年1月18日，當日拆息報0.11714%。
港元現報7.7518元無升跌，曾貶值最多1點子，報7.7519元，亦曾升值最多3點子，報7.7515元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.07點子至0.04027%；1星期HIBOR跌0.09點子至0.05643%；2星期HIBOR升0.5點子至0.08089%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.13點子至0.24089%；6個月期HIBOR跌0.27點子至0.47125%；12個月期HIBOR跌0.34點子至0.62911%。
美元指數現報90.327，貶值0.148點或0.16%。
美元1個月期LIBOR報0.1295%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0145%，終止連續8日收窄，利差是2021年1月18日後最高，當日差距為0.0137%
對上一次終止連續8日收窄，是2021年1月08日，當日利差報0.0084%。
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