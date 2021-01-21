恒指低開10點 藥明生物高開2.9% 美團低開2.1%
文章日期：2021年1月21日 09:28
恒指今早低開10點或0.04%，報29951點，成交金額64億元；國指今早高開13點或0.11%，報11962點。恒生科技指數開市報9915點，升0.31%。
藍籌41隻升，9隻下跌，2隻無升跌。 藥明生物（2269）升2.92%，報120元，是升幅最大的藍籌，也是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；美團（3690）跌2.1%，報364.2元，是跌幅最大的藍籌。 友邦（1299）跌1.62%，報103.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。
《路透》引述消息人士指，匯豐計劃裁減英國最多340個管理層職位，作為關閉當地分行計劃的一部分。匯控（0005）升0.35%，報43.4元。
中移動（0941） 、聯通（0762）、中電信（0728）在美國總統拜登上任後，要求覆議紐交所下市決定。中移動升0.92%，報49.45元；聯通升0.8%，報5.01元；中電信升1.72%，報2.37元。
比亞迪（1211）折讓7.8%配股，集資約300億元。比亞迪平開，報244元。
澳博（0880）發行2026年到期的5億美元的4.5厘優先票據，以及2028年到期的5億美元的4.85厘優先票據。澳博平開，報8.86元。
阿里巴巴（9988）公布，2月2日將發布第三季度業績。阿里巴巴跌2.04%，報259.6元。
莎莎（0178）昨日公布，首三季營業額逾22億元，按年「腰斬」，港澳營業額瀉逾6成。莎莎升0.83%，1.21元。
雷蛇（1337）昨日發盈喜，料去年度扭虧收支平衡。雷蛇升1.92%，報2.65元。
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