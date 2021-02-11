港股ADR回吐42點 三大中資電訊股要求覆議紐交所下市決定
文章日期：2021年1月21日 08:49
美股報捷，惟港股ADR向下，收報29920點，跌42點或0.1%。個股方面，匯豐 （0005） ADR折合報43.12元，跌0.13元或0.3%；騰訊 （0700） ADR折合報682.7元，升3.2元或近0.5%；建行（0939）ADR折合報6.2元，跌0.26%。
亞股方面，日股現升0.82%，韓股現升0.41%，澳股現升0.59%。
焦點股份：
中國移動（0941） 、中國聯通（0762）、中國電信（0728）要求覆議紐交所下市決定，另外，聯通去年12月4G用戶淨增112萬戶，留意三大中資電訊股表現。
比亞迪（1211）折讓7.8%配股，集資約300億元。
阿里巴巴（9988）公布，2月2日將發布第三季度業績。
開元酒店（1158）宣布私有化計劃，每股作價18.15元。
莎莎（0178）昨日公布，首三季營業額逾22億元，按年「腰斬」，港澳營業額瀉逾6成。
李祿斥4.4億增持郵儲行（1658）至6.42%。
匯控（0005）伙馬來西亞銀行的保險合營Etiqa，入圍競購AXA安盛的新加坡業務。另外，路透報道，匯控擬裁減英國最多340個管理層職位。
外電指，中駿集團（1966）計劃今年將其物業服務子公司在香港首次公開募股(IPO)，籌23億元。
雷蛇（1337）昨日發盈喜，料去年度扭虧收支平衡１