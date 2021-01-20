該集團亦提醒，由於按內地法律，不容許強制全面收購尚未接納收購要約的H股，因此H股的持有人未有交貨，將會持有未上市的股份。開元酒店估計，H股私有化總代價約10.01億元，內資股的私有化總代價為3.94億元人民幣。持有開元酒店1483萬股及1387萬股的攜程香港及格林酒店，則作出不可撤銷承諾，接受要約。一旦落實私有化後，開元酒店擬繼續經營現有業務，亦不擬對現有業務作重大變動。

開元解釋，要約人提出私有化，原因是其H股交易的流動性相對較低，股東難以於二級市場大量出售股份。另因為新冠肺炎疫情的爆發，已導致旗下各級別酒店的入住率和日均房價顯著下降。鑒於其前景和未來財務狀況的不確定性，投資者對本集團的投資回報可能會有不同的期望和要求，從長遠來看可能與其發展計畫有所不同。因此退市將為其提供靈活性，以追求對上市公司而言可能不可行的某些戰略選擇，包括其追求業務計劃並提高經營業績的能力，無需關注短期市場反映。

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