​某些紀律部隊的學歷不高，表達能力差，相信從前年的社會事件媒體直播，又或近半年執行限聚令時，勸戒外傭要保持社交距離的畫面，已經略知大概；但勢想不到連具一定教育程度才能應徵的公務員，思維水平卻同樣的低，竟然與紀律部隊「同流合污」，厚顏到夠膽要求政府免稅，也難怪政府大部分的施政，也如同防疫一樣錯漏不出。兩大工會的免稅要求被所有陣營清一色怒插後，也知道自己「X到唔敢睇」，連忙龜縮神隱。雖然街頭智慧說，Don’t make stupid people famous，但由於這次的stupid太具代表性，忍不住要再三鞭撻，讓全世界知道他們的低調。

​在今時今日的香港要講邏輯，似乎是件很沒邏輯的事，但也實在很想用邏輯思維，去看看公務員及紀律部隊工會的免稅要求，到底多沒邏輯。兩大工會的要求免稅理據，大致可分為二：第一是公務員未受惠於防疫基金，不少公務員的家屬失業後，需要更多錢養家。這原因在事實上亦包括兩部分，分別是覺得「派糖無份」不公平，以及因家屬失業帶來的額外財政負擔。

​記得政府當推出防疫基金的目的嗎？重點在於「保就業」三個字。當時未必預計到疫情持續逾一年仍未有絲毫解決跡象，政府不想失業率出現大幅度攀升，於是向僱主注資，要求防疫基金的錢全數用於出糧，期望可在若干期限內保住市民飯碗。既然防疫基金是為了「保就業」，坐擁鐵飯碗的公務員，從無需要面對保住飯碗的憂慮，要求受惠又是否太無恥？套用同一思維，其實等同四肢健全的人，埋怨沒有受惠傷殘津貼一樣。更可悲的事，作為公務員，竟然對政府政策的初心亳不熟悉，納稅人繳交的稅款，就是用來養著這一群高薪低能。

​至於因為有家屬失業，公務員需要更多錢來養家，這原因就更無稽。失業率升至16年高位，各行各業飽受疫情衝擊，家中有失業親屬的人、有額外財政負擔的人，比比皆是，為甚麼單單只有公務員可因此而免稅？難道他們覺得自己真的高人一等？這完全違反了正常人類對公平、平等的認知！呀，原文的信件中，似乎有在公務員之前，加上了「基層」兩個字，基層公務員人工不高，家中若有人失業，擔子加重是必然的，但正如上文所言，這是人人也會面對的問題，並不是公務員獨有。況且，若果生活上財政真的出了問題，政府已有綜緩等其他福利政策支援，若未能達到政策的入息或資產上限要求，即代表你仍未夠「慘」。擁有鐵飯碗的公務員，有家屬失業就隨即喊苦，叫更多本身已朝不保夕、再遇上家屬失業的基層市民情何以堪？

​至於兩大工會的第二個要求免稅原因，複述起來也覺得很丟臉，一剎那更覺得自己是個「壞咗嘅人」：公務員的收入較穩定、較願意花錢，免稅可令他們有更多閒錢消費，有助刺激經濟。這幾行字，可以說是秉承了政府慣常的「語言偽術」，明明是自己貪心想要派糖，個人消費後獲取的物質或服務，享受者亦是自己，卻偏偏說到彷彿是為大眾著想謀福利似的，充分發揮「指鹿為馬」的某紀律部隊思維。用同一個邏輯去想，是否代表消費能力越高，就可獲得更多免稅？若果是，身為平均收入較高的金融業人士，筆者與同事行家們，倒不介意「衝出嚟X」，第一個舉手舉腳贊成。

​視乎消費金額來收稅，在不少歐美國家、甚至是港人至愛的日本，購物一向也要支付消費稅，原則就是買的東西值多少錢，消費者就按比例在購物時一併繳交。然而兩大工會的想法，卻完全顛覆消費稅的理念，變成越肯消費，反而可獲得越多稅務減免，再向上推，豈非收入越高、越肯揮霍的人，可獲的免稅幅度更多？香港是行累進稅制的，即是收入越高，高出部分要繳交的稅率越高，所以才有「人工加1倍、交稅卻多過以前1倍」的說法；兩個工會的免稅建議，不單衝擊了本港的稅收政策，更是完全背道而馳。

​或許，有公務員或紀律部隊覺得心有不甘，在市況好的年份，政府工沒有花紅，加薪幅度低於商業機構，要加較大幅度的人工，只能等跳Point；但在近兩年逆境，公務員卻完全發揮了鐵飯碗的防禦性，當外邊不少商業機構裁員、結業，政府就是一個鐵打的衙門，晴天陰天總有工可返，而且好幾萬人也是Work From Home。就算凍薪，也肯定比風大雨大的外邊好，不用承受減薪、放無薪假，甚至是裁員的煎熬。收入穩守的公務員要求免稅，難道反要求收入不穩的普羅市民交更多的稅？自己想想也覺得太沒有邏輯吧。

​執筆之際，電視剛好閃過財爺就財政預算案向市民諮詢的廣告，最後一個畫面，恰好是一位阿叔對著波叔說句：「呢個咪教整餅嘅阿茂？」。由於港官的低水平，永遠不會令大家失望，筆者也實在不知道這是個波叔的「爛Gag」，還是製作團隊真的不知道「阿茂整餅」的歇後語意思是「冇嗰樣整嗰樣」。對，「冇嗰樣整嗰樣」，兩大工會的免稅要求，正好是「冇嗰樣整嗰樣」。

羅仕揚

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