條例將非銀行支付機構的性質分為兩種，一是儲值賬戶運營，二是支付交易處理。儲值賬戶運營指用戶可開立支付賬戶，利用賬戶內金額作電子支付；支付交易處理則不提供賬戶，只負責處理電子支付交易。從事非銀行支付機構，註冊資本最低限額為1億元人民幣，不能以委托資金、債務資金等非自有資金出資，非銀行支付機構亦不得從事支付業務許可證範圍之外的業務，不得從事或者變相從事授信活動。

而就從事儲值賬戶運營業務的非銀行支付機構，條例規定不能向用戶給予與帳戶內資金有關的利息等收益。帳戶內的備付金不屬於非銀行支付機構自有財產，不得挪用，備付金要存放在人行或符合要求的商業銀行，電子支付的清算要由合法的清算機構處理，非銀行支付機構不得自行清算。此外，非銀行支付機構淨資產與備付金日均餘額比例亦要符合人行規定。

條例亦明確規定非銀行支付機構的市場壟斷定義，人行可以聯同國務院反壟斷執法機構，就符合壟斷條件的非銀行支付機構作預警甚至審查。其中，如果一間機構的市場份額達到二分之一、兩間機構的市場份額合計達到三分之二，或三間機構的市場份額合計達到四分之三，便已符合存在市場支配地位，有需要審查的條件。

其他報道

路透社：阿里投資的百世集團考慮將公司出售 兩公司否認

特朗普簽署行政命令 限制外國使用雲公司

傳百度啟動回港第二上市 農曆新年後提交IPO申請

澳門去年12月入境客近66萬 按月增3.6%

比亞迪折讓最多9%配股 集資最多276億

阿里雲﹕香港有74%企業採用亞洲技術供應商方案

莎莎首三季營業額逾22億元 按年「腰斬」 港澳營業額瀉逾6成

澳洲成中國最大鐵礦石供應國 從印度進口大增88%

恒指升320點 差7點升穿30000關 科指則破頂 大市成交續逾3000億

數碼通伙三號幹線推本港首個「5G智慧交通安全管理系統」

Mastercard 再聯 HKTaxi 推「街車付款」功能

需求疲弱 融創債券認購勉強過半

PayMe與GOGOX合作 新增PayMe付款方式