阿里力攻香港網購市場 推「天貓香港」現正招商
文章日期：2021年1月20日 17:20
阿里巴巴（9988）公布計劃增設本地商業對消費者（Business-to-consumer，B2C）服務，以及「天貓香港」現正開始招商，並將於數月內上線。阿里指，基於淘寶香港站現有的電商經驗，「天貓香港」冀能力助本地商家快捷高效開店，並直接為本地消費者提供客戶服務及物流等服務。
「天貓香港」現正廣泛邀請中外品牌及各大小商家進駐，涵蓋美妝、服飾和家電等多個品類。天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅指，香港的商場及線下購物服務非常發達及完善，但同時電商也具有很大發展的空間。基於多年來累積了龐大的客戶基礎，淘寶香港站將可與「天貓香港」發揮協同互補的作用，特別為「天貓香港」上的品牌商家帶來客流量的支持。
阿里指，「天貓香港」將會在淘寶手機應程式內登場。未來一段時間，消費者打開手機淘寶，點選香港地區，除了可以看到現有淘寶香港站的版面之外，也可在此切換至「天貓香港」瀏覽眾多品牌及商品，並進入商戶的「天貓香港」店選購。
阿里今日收報265元，全日升8.518％，成交額達274.25億元。
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