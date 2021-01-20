「天貓香港」現正廣泛邀請中外品牌及各大小商家進駐，涵蓋美妝、服飾和家電等多個品類。天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅指，香港的商場及線下購物服務非常發達及完善，但同時電商也具有很大發展的空間。基於多年來累積了龐大的客戶基礎，淘寶香港站將可與「天貓香港」發揮協同互補的作用，特別為「天貓香港」上的品牌商家帶來客流量的支持。

阿里指，「天貓香港」將會在淘寶手機應程式內登場。未來一段時間，消費者打開手機淘寶，點選香港地區，除了可以看到現有淘寶香港站的版面之外，也可在此切換至「天貓香港」瀏覽眾多品牌及商品，並進入商戶的「天貓香港」店選購。

阿里今日收報265元，全日升8.518％，成交額達274.25億元。

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