路透社：微軟受到黑客攻擊 微軟：無證據顯示入侵了客戶數據

命令賦予商務部要求對外國交易進行記錄的權力；允許商務部阻止美國基礎設施公司在其產品被用於惡意網絡行動的國家開展業務，無論行動的源頭是個人還是該國政府。同時，亦授予商務部在發現外國人參與了惡意網絡行動時，禁止或限制其於美國境內在美國公司開設或維護帳戶的權力。不過，由於商務部需在發布後的6個月提出相關規定，未清楚新政府會否實施。

白宮表示，此舉旨在防止外國惡意的網絡行動者使用美國的線上基礎設施開展活動。

美國國家安全顧問奧布萊恩在聲明中表示，「通過盜竊智慧財產權和敏感數據並瞄準美國的關鍵基礎設施，外國惡意網絡行動者威脅到我們的經濟和國家安全」。他又表示，濫用美國基礎設施服務產品，例如AmazonWeb Services和Microsoft Azure等雲服務公司提供的產品，在過去四年的每一次網絡事件中都發揮了作用，包括導致美國公司FireEye和Solar

Winds遭到滲透的行動。

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