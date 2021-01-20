按客源分析，中國內地旅客按年減少71%至60.69萬人次，其中個人遊旅客有26.13萬人次；大灣區方面珠三角九市旅客共32.76萬人次，來自珠海市有13.88萬人次，佔比42.4%。香港及台灣地區旅客分別有4.68萬人次及5685人次。

2020年全年入境旅客共589.68萬人次，按年減少85%；不過夜旅客有307.48萬人次，佔比52.1%，留宿旅客則為282.2萬人次，佔比47.9%，按年分別下跌85.2%及84.9%。旅客平均逗留1.4日，按年上升0.2日；留宿旅客的平均逗留時間為2.8日，增加0.6日，不過夜旅客則為0.2日，維持不變。去年全年中國內地旅客佔475.42萬人次，按年減少83%。香港為84.32萬人次，台灣地區旅客佔10.41萬人次，亦減少88.5%及90.2%。

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