第三季香港及澳門營業額6.097億元，按年跌48.8%，按季則上升 35.6%。首三季營業額錄14.66億元，按年跌64.1%。同店銷售方面，港澳第三季按年跌45.5%，首3季則跌60.4%。

集團解釋，港澳地區按季銷售表現持續改善，主要是由澳門帶動，當地政府由去年8月逐步重新開放中國部份城市旅遊簽注，並於9月底全面恢復至全國，帶動內地客的交易宗數及銷售大幅反彈，加上澳門政府刺激本地消費的措施奏效，澳門第三季零售銷售按季回升122.5%，而按年跌幅則由第二季的 72.9%收窄至第三季的45%。

本港方面，集團指，本港銷售仍然以本地客為主導。由於12月聖誕節的本地消費氣氛輕微好轉，帶動第三季的零售銷售按季增長8.2%，按年跌幅收窄至50.8%。截至去年底止，集團於港澳的零售店降至103間，按季減少3間，按年減少12間。

中國方面，集團持續開設新店，期內店舖總數淨增長6 間。內地的零售業務第三季錄得15.6%的按年增長，主要因為零售網絡擴張，以及同店銷售增長1.9%。至於馬來西亞市場則仍然受到新冠肺炎疫情影響較大，第三季銷售按年跌 38.5%

未來數月，集團預計香港的經營環境依然嚴峻，集團會繼續理順店舖網絡，以減省租金開支，並嚴格控制整體成本和存貨水平，保留營運資金。集團亦著力調整產品組合，引入受歡迎的熱銷產品，迎合本地顧客的需求。

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