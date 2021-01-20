調查報告更指出，85%受訪者認為雲原生解決方案能夠有效協助應對疫情帶來的衝擊，69%受訪者表示混合雲方案能於災備以及業務連續性規劃方面提供強大支援。

是次調查由阿里雲委託獨立研究機構於2020年底進行，訪問了超過1000家來自香港、馬來西亞、新加坡、印度、印尼和菲律賓的企業，以了解企業對應用雲端解決方案以及亞洲地區創新前景的取態。

螞蟻集團上市觸礁後多時未有現身的阿里創辨人馬雲，首次公開露面，透過視像會議形式出席教師頒獎活動，受消息刺激，阿里股價午後急升9%，今日收報265元，全日升8.518％，成交額達274.25億元。

其他報道

澳洲成中國最大鐵礦石供應國 從印度進口大增88%

恒指升320點 差7點升穿30000關 科指則破頂 大市成交續逾3000億

數碼通伙三號幹線推本港首個「5G智慧交通安全管理系統」

Mastercard 再聯 HKTaxi 推「街車付款」功能

需求疲弱 融創債券認購勉強過半

PayMe與GOGOX合作 新增PayMe付款方式

匯控據報伙馬來西亞銀行保險分支競投AXA新加坡業務

IFR：中駿擬將物管部門在港IPO 籌23億元

【有片：金匯測市王】金價上落睇住呢兩條線同兩個位

滬深三大指數高收 創板指升穿3200點

馬雲再現身 阿里巴巴午後曾飈一成