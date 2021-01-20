阿里雲﹕香港有74%企業採用亞洲技術供應商方案
文章日期：2021年1月20日 16:42
阿里巴巴（9988）旗下的阿里雲今日公布，「雲端科技在亞洲的角色及亞洲地區創新信心指數」調查結果，顯示65%的亞洲企業已採用一項或以上由亞洲本土技術供應商所提供的方案。其中，香港已有74%的企業選用了來自亞洲的服務供應商方案，阿里雲表示，該比率領先其他參與調查的亞洲市場，以及72%受訪企業相信亞洲本土供應商由於對「亞洲思維」有更好的理解，能提供更佳的方案。
調查報告更指出，85%受訪者認為雲原生解決方案能夠有效協助應對疫情帶來的衝擊，69%受訪者表示混合雲方案能於災備以及業務連續性規劃方面提供強大支援。
是次調查由阿里雲委託獨立研究機構於2020年底進行，訪問了超過1000家來自香港、馬來西亞、新加坡、印度、印尼和菲律賓的企業，以了解企業對應用雲端解決方案以及亞洲地區創新前景的取態。
螞蟻集團上市觸礁後多時未有現身的阿里創辨人馬雲，首次公開露面，透過視像會議形式出席教師頒獎活動，受消息刺激，阿里股價午後急升9%，今日收報265元，全日升8.518％，成交額達274.25億元。
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