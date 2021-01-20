數碼通形容，集團是現時本港唯一的網絡商於大欖隧道提供5G 網絡覆蓋。數碼通指，5G的高速、高頻寬可有效支援「5G 智慧交通安全管理系統」。當中，IoT 動態偵測相機會安裝在隧道範圍內的指定區域，利用5G 網絡將高清影像連接到雲端上的視頻分析系統，以實時識別任何誤入隧道範圍的非道路使用者，如行山人士、騎單車者，並立即作出跟進，預防意外發生。

數碼通稱，該系統能方便隧道管理公司作24小時實時自動監察監察管道或隧道限制區內的情況，如有意外發生，可即時作出應變，亦可提升營運效率。

數碼通商業市場部總管梁文畧表示，很高興能與三號幹線公司合作，攜手推出香港首個「5G 智慧交通安全管理系統」。透過高頻寬及支援高速強勁上載的5G 網絡，實時極速傳送高清4K 影像、支援即時影像分析，可有效提升隧道的營運效率及交通安全。三號幹線總經理張富枝表示，由於隧道鄰近大欖郊野公園及單車徑，為有效偵測行山人士及騎單車者誤入隧道管轄範圍。

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