恒指升320點 差7點升穿30000關 科指則破頂 大市成交續逾3000億
文章日期：2021年1月20日 16:29
恒指再度挑戰30000點關，今早高開152點後，曾收窄至升34點，午後重拾升勢並擴大升至351點，高見29993.47點，距離30000點關不足7點。即市高位及收市價，均為2019年5月3日後新高。恒指連升5日，累計升1726.87點。全日成交金額略降，但仍高於3000億元。科指則破頂。
恒指收市升320點或1.08%，報29962點，成交金額3002億元，較上日減少0.43%；國指升215點或1.83%，報11949點。恒生科技指數收報9885點，升5.44%。
科指則續破頂，曾升最多5.44%，是2020年11月5日後最大升幅，當日升幅為5.45%。今日高見9885.22點，創上市新高，並創收市價計新高。連升3日累計升1109.68點。
藍籌26隻升，26隻下跌，0隻無升跌。獲摩通上調目標價的美團（3690）再創上市新高，見374.6元，收報372元，升9.09%，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻146點。
安踏（2020）創上市新高後回吐，曾高見144元，收報138.5元，跌3.75%，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌3.4%，收報105.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低108點。
北水南下合計淨流入202.88億元，較上日減少23.71%，連續第21日流入，累計流入2402.12億元。南水北上合計淨流入33.94億元人民幣，較上日增加269.56%，連續第11日流入，累計流入480.22億元。
馬雲「現身」，刺激阿里巴巴（9988）曾升最多10.57%，是2020年7月9日後最大升幅；股價高見270元，是2020年11月27日271元後最高。收報265元，升8.52%，亦是近2個月新高。股價連升6日，累計升45元，對上一次連升6日是2020年7月8日。
現代牧業（1117）折讓12%配股籌15億元。收報2.89元，升5.86%。
高雅光學（0907）折讓19%配股籌1700萬元，股東為保利協鑫，刺激股價曾升最多81.05%，是2009年5月11日後最大升幅。收報0.84元，升76.8%，是2018年9月21日後收市新高，當日報1.131元。
老恒和（2226）CEO涉非法吸收公眾存款被捕，集團稱無重大影響。收報2.6元，升15.5%。
酷派（2369）盈警，料去年蝕約4億元。收報0.26元，跌3.7%。
港鐵（0066）再發盈警，料去年勁蝕48億。收報44.05元，跌2.65%。
傳海南省賽馬規則今年試行。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報13.84元，跌1.84%；美高梅中國（2282）收報11.76元，無升跌；澳博控股（0880）收報8.86元，升2.67%；永利澳門（1128）收報12.6元，升2.11%；銀河娛樂（0027）收報60.5元，升2.28%；金沙中國（1928）收報31.65元，升2.43%。
David Webb出資逾45萬增持安樂工程（1977）持股6%。收報1.3元，升3.17%。
吉利（0175）與騰訊（0700）簽署戰略合作協議。吉利收報33.8元，升5.63%；騰訊（0700）創上市新高，見680元，收報679.5元，升3.74%。
中渝置地（1224）獲張松橋斥逾4億元增持。收報1.81元，跌1.63%。
藍籌破頂股包括，藥明生物（2269）創上市新高，見117元，收報116.6元，升5.23%；中國平安（2318）創上市新高，見103.6元，收報101.2元，跌0.39%。
物管破頂股包括，碧桂園服務（6098）創上市新高，見69.35元，收報68.65元，升2.46%；永升生活服務（1995）創上市新高，見26.05元，收報24.25元，跌1.02%；華潤萬象（1209）創上市新高，見46.95元，收報46元，升3.14%。
內需破頂股包括，李寧（2331）創上市新高，見57.6元，收報55元，升0.55%；滔搏（6110）創上市新高，見12.8元，收報12.5元，升4.87%；九毛九（9922）創上市新高，見28.4元，收報27.7元，升1.84%；依波路（1856）創52周高，見3.25元，收報3.19元，升0.31%。
手機設備破頂股包括，比亞迪電子（0285）創上市新高，見54.7元，收報54.7元，升10.73%；丘鈦（1478）創52周高，見18元，收報17.88元，升5.3%。
科網軟件破頂股包括，心動公司（2400）創上市新高，見66.3元，收報65.5元，無升跌；金山軟件（3888）創上市新高，見65元，收報62.45元，升4.87%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見9.9元，收報9.55元，升4.49%；京東（9618）創上市新高，見369.4元，收報364.2元，升3.35%；微盟（2013）創上市新高，見26.2元，收報25.65元，升15.54%；聯眾（6899）創52周高，見0.8元，收報0.58元，升18.37%。
醫藥醫療破頂股包括，百濟神州（6160）創上市新高，見224元，收報216.2元，跌0.09%；信達生物（1801）創上市新高，見105.2元，收報103.6元，升6.86%；藥明康德（2359）創上市新高，見184元，收報183.1元，升7.58%；翰森製藥（3692）創上市新高，見45.85元，收報44.9元，升0.56%；四環醫藥（0460）創52周高，見1.36元，收報1.32元，升43.48%；華潤醫療（1515）創52周高，見7.46元，收報7.35元，升9.05%；康寧醫院（2120）創52周高，見29.9元，收報28.5元，升5.56%。
其他破頂股包括，海豐國際（1308）創上市新高，見20.45元，收報20.2元，升6.99%；民生教育（1569）創52周高，見1.59元，收報1.57元，升9.79%；環球實業科技（1026）創52周高，見0.375元，收報0.375元，升5.63%；美瑞健康國際（2327）創52周高，見0.6元，收報0.58元，升5.45%；暢捷通（1588）創52周高，見22.5元，收報21.8元，升18.61%。
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