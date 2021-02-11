恒指再度挑戰30000點關，今早高開152點後，曾收窄至升34點，午後重拾升勢並擴大升至351點，高見29993.47點，距離30000點關不足7點。即市高位及收市價，均為2019年5月3日後新高。恒指連升5日，累計升1726.87點。全日成交金額略降，但仍高於3000億元。科指則破頂。