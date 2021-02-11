Mastercard 再聯 HKTaxi 推「街車付款」功能
文章日期：2021年1月20日 15:57
Mastercard和HKTaxi宣布，將合作提升到全新的水平，於HKTaxi應用程式內推出「街車付款」功能，同時宣布成為全港首個為街頭截車提供in-app 電子付款功能的預約的士應用程式。Mastercard表示，Mastercard持卡人可透過使用全新的「街車付款」功能。乘客只需預先將其Mastercard信用卡綁定至HKTaxi，便可使用in-app付款功能，無須每次輸入付款資料。當抵達目的地後，簡易地完成數個步驟便可完成付款。
乘客開啟HKTaxi並選擇「街車付款」功能，於首次使用服務時，選擇用作繳交車資的信用卡，再等候系統自動配對所乘的士的車牌號碼及司機姓氏。如果確認資料中，如有關資料不正確，可再次選擇或自行輸入車牌號碼，查閱及確認由司機輸入的車資。乘客確定車資後，按「確認付款」或按需要再作修改。完成付款後，乘客便可在付款紀錄中查閱付款詳情、車牌號碼及司機姓氏資料。
Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示，Mastercard十分高興能與HKTaxi擴展作夥伴關係。HKTaxi 聯合創辦人Kay Lui表示，最新合作推出的「街車付款」服務，讓市民既能方便地在街上截車，又能享用到電子付款服務。Kay Lui表示，到目前為止，已有近3萬名司機接受 HKTaxi 電子付款。
Mastercard和HKTaxi自2018年起合作，是次旨在解決與新冠病毒疫情相關的健康和衛生憂慮，例如使用現金交易。Mastercard表示，自信用卡付款功能推出以來，HKTaxi已處理了超過300萬筆信用卡交易，交易額超過4億港元。Mastercard形容，是次的合作能充分顯示出香港的士乘客對電子支付的需求正不斷增長。
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