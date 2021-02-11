乘客開啟HKTaxi並選擇「街車付款」功能，於首次使用服務時，選擇用作繳交車資的信用卡，再等候系統自動配對所乘的士的車牌號碼及司機姓氏。如果確認資料中，如有關資料不正確，可再次選擇或自行輸入車牌號碼，查閱及確認由司機輸入的車資。乘客確定車資後，按「確認付款」或按需要再作修改。完成付款後，乘客便可在付款紀錄中查閱付款詳情、車牌號碼及司機姓氏資料。

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示，Mastercard十分高興能與HKTaxi擴展作夥伴關係。HKTaxi 聯合創辦人Kay Lui表示，最新合作推出的「街車付款」服務，讓市民既能方便地在街上截車，又能享用到電子付款服務。Kay Lui表示，到目前為止，已有近3萬名司機接受 HKTaxi 電子付款。

Mastercard和HKTaxi自2018年起合作，是次旨在解決與新冠病毒疫情相關的健康和衛生憂慮，例如使用現金交易。Mastercard表示，自信用卡付款功能推出以來，HKTaxi已處理了超過300萬筆信用卡交易，交易額超過4億港元。Mastercard形容，是次的合作能充分顯示出香港的士乘客對電子支付的需求正不斷增長。

其他報道

需求疲弱 融創債券認購勉強過半

PayMe與GOGOX合作 新增PayMe付款方式

匯控據報伙馬來西亞銀行保險分支競投AXA新加坡業務

IFR：中駿擬將物管部門在港IPO 籌23億元

【有片：金匯測市王】金價上落睇住呢兩條線同兩個位

滬深三大指數高收 創板指升穿3200點

馬雲再現身 阿里巴巴午後曾飈一成

【有片：埋身擊】上證升勢未能持續 或出現向下調整

金管局100億元人民幣日間回購協議額度 今早已使用9成

「消失」逾兩個月後首現身 馬雲與百名鄉村教師開網上會議

中匯首季收入增長15.6%

雷蛇料去年度扭虧收支平衡

中生製藥：正進行治療晚期肝癌藥品III期臨床試驗

阿聯酋能源部料石油市場今年將復蘇

內地利用外資增長6.2% 規模創歷史新高

滬指低開高走 創板指3100點失而復得