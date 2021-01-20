恒指半日升76點 再創20個月高 美團、騰訊、平保、安踏再破頂
文章日期：2021年1月20日 12:16
恒指今早高開152點後，升幅曾擴大至341點，高見29984點，挑戰30000關，但其後升幅收窄至最低僅升34點。雖然恒指未能升穿30000關，但高位亦創2019年5月3日30081.55點後最高。
恒指半日升76點或0.26%，報29718點，成交金額1588億元；國指升87點或0.75%，報11822點。恒生科技指數收報9652點，升2.97%。
藍籌19隻升，32隻下跌，1隻無升跌。美團（3690）獲摩通升目標價至450元，刺激股價曾創上市新高，見364.6元，半日收報362.8元，升6.39%，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻103點。
聯通（0762）跌3.92%，收報4.9元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌3.21%，收報105.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低102點。
北水南下合計淨流入119.44億元，連續第21日流入，累計流入2318.68億元。南水北上合計淨流入10.46億元人民幣，較上日全日增加13.84%，連續第11日流入，累計流入456.73億元。
其他破頂藍籌包括，騰訊（0700）創上市新高，見675元，收報672元，升2.6%；安踏（2020）創上市新高，見144元，收報138.7元，跌3.61%；藥明生物（2269）創上市新高，見116.6元，收報114.2元，升3.07%；中國平安（2318）創上市新高，見103.6元，收報99.95元，跌1.62%。
現代牧業（1117）折讓12%配股籌15億元。半日收報2.63元，跌3.66%。
高雅光學（0907）折讓19%配股籌1700萬元。半日收報0.65元，升36.8%。
老恒和（2226）CEO涉非法吸收公眾存款被捕 集團：無重大影響。半日收報2.44元，升8.4%。
酷派（2369）盈警，料去年蝕約4億元。半日收報0.255元，跌5.5%。
港鐵（0066）再發盈警，料去年勁蝕48億。收報43.7元，跌3.43%。
傳海南省賽馬規則今年試行。濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）收報14.04元，跌0.43%；美高梅中國（2282）收報11.86元，升0.85%；澳博控股（0880）收報8.78元，升1.74%；永利澳門（1128）收報12.56元，升1.78%；銀河娛樂（0027）收報60.85元，升2.87%；金沙中國（1928）收報31.75元，升2.75%。
David Webb出資逾45萬增持安樂工程（1977）持股6%。半日收報1.29元，升2.3%。
吉利（0175）與騰訊（0700）簽署戰略合作協議。吉利收報33.25元，升3.91%；騰訊升2.6%。
中渝置地（1224）獲張松橋斥逾4億元增持。半日收報1.81元，跌1.63%。
物管股股破頂，包股，碧桂園服務（6098）創上市新高，見69.1元，收報68.1元，升1.64%；永升生活服務（1995）創上市新高，見26.05元，收報24.45元，跌0.2%。
內需股破頂，包股，李寧（2331）創上市新高，見57.6元，收報55.5元，升1.46%；九毛九（9922）創上市新高，見28.4元，收報28.15元，升3.49%；滔搏（6110）創52周高，見12.52元，收報12.52元，升5.03%；依波路（1856）創52周高，見3.25元，收報3.23元，升1.57%。
手機設備股破頂，包股，比亞迪電子（0285）創上市新高，見52.4元，收報51.9元，升5.06%；丘鈦（1478）創52周高，見17.8元，收報17.6元，升3.65%。
軟件科網股破頂，包股，心動公司（2400）創上市新高，見66.3元，收報62.05元，跌5.27%；金山軟件（3888）創上市新高，見65元，收報61.8元，升3.78%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見9.9元，收報9.5元，升3.94%；微盟（2013）創上市新高，見24.2元，收報23.75元，升6.98%；明源雲（0909）創上市新高，見54.75元，收報54.15元，升6.39%。
醫藥醫療股破頂，包股，百濟神州（6160）創上市新高，見224元，收報216.2元，跌0.09%；信達生物（1801）創上市新高，見105.2元，收報104.5元，升7.79%；藥明康德（2359）創上市新高，見182.6元，收報179.9元，升5.7%；翰森製藥（3692）創上市新高，見45.85元，收報44.85元，升0.45%；四環醫藥（0460）創52周高，見1.05元，收報1.02元，升10.87%；華潤醫療（1515）創52周高，見7.39元，收報7.33元，升8.75%；康寧醫院（2120）創52周高，見29.9元，收報28.4元，升5.19%。
其他破頂股，包股，海豐國際（1308）創上市新高，見20.45元，收報20元，升5.93%；民生教育（1569）創52周高，見1.48元，收報1.47元，升2.8%；聯眾（6899）創52周高，見0.8元，收報0.59元，升20.41%；環球實業科技（1026）創52周高，見0.37元，收報0.365元，升2.82%；美瑞健康國際（2327）創52周高，見0.6元，收報0.57元，升3.64%。
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