內地利用外資增長6.2% 規模創歷史新高
文章日期：2021年1月20日 11:43
內地商務部公佈，去年利用外資增長6.2%，規模創歷史新高，完成穩外資工作目標。
去年，全國實際使用外資9999.8億元人民幣，按年增長6.2%（折合1443.7億美元，按年增長4.5%；不含銀行、證券、保險領域，下同），規模再創歷史新高。
引資結構進一步優化。服務業實際使用外資7767.7億元人民幣，增長13.9%，佔比77.7%。高技術產業吸收外資增長11.4%，高技術服務業增長28.5%，其中研發與設計服務、科技成果轉化服務、電子商務服務、信息服務分別增長78.8%、52.7%、15.1%和11.6%。
主要來源地保持穩定。對華投資前15位國家和地區，投資增長6.4%，佔比98%，其中荷蘭、英國分別增長47.6%、30.7%。東盟對華投資增長0.7%。
東部地區吸收外資增長8.9%，佔比88.4%，其中江蘇、廣東、上海、山東、浙江等主要引資省份分別增長5.1%、6.5%、6.6%、20.3%和18.3%。東北地區和中西部地區部分省份增長明顯，遼寧、湖南、河北等省份分別增長13.7%、28.2%和35.5%。
其他報道
YouTube延長特朗普頻道封禁期 憂拜登就職期間出現暴力行為
中國增持美債 終止5連減 美11月長期投資組合證券淨流入1492億
恒指高開152點 吉利升6% 港鐵跌2.2% 高雅光學配股仍升11%