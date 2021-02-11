1個月HIBOR連跌2日 見近兩個月低
文章日期：2021年1月20日 11:16
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌0.38點子至0.10929%，是2020年11月27日後最低，當日報0.10661%
港元現報7.7518元升值6點子，曾貶值最多1點子，報7.7525元，亦曾升值最多8點子，報7.7516元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.14點子至0.03955%；1星期HIBOR升0.21點子至0.05732%；2星期HIBOR升0.07點子至0.07589%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.79點子至0.24214%；6個月期HIBOR跌0.29點子至0.47393%；12個月期HIBOR無升跌0點子至0.6325%。
美元指數現報90.364貶值0.134點或0.15%。
美元1個月期LIBOR報0.13088%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0216%，連續8日收窄，利差是2020年11月30日後最低，當日差距為-0.0407%。
對上一次連續8日收窄，是2020年7月21日，當日利差報0.0839%。
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