Netflix：全球突破2億訂戶 不再需要借貸融資
文章日期：2021年1月20日 10:23
影視串流平台Netflix表示，截至2020年底，其全球突破2億訂戶，並且預計將不再需要借貸融資入數十億美元，以購買或製作電視節目和電影提供資金。Netflix股價在美股收市後交易時段上升13%。
Netflix在過去不多於10年時間通過發債集資150億美元。公司表示，預期明年自由現金流將會收支平衡，意即離穩定盈利已經不遠，並表示將回購股票。
Disney Plus目前為Netflix最大的競爭對手，Disney Plus在全球也僅擁有8700萬訂戶。除了Disney Plus外，Netflix還有Peacock及 HBO Max等對手，但在疫情加持下，已逐漸走出營運的困境，並繼續在串流媒體業中保持領先地位。
Netflix去年第四季新增850萬訂戶，去年全年有2.04億訂戶。去年第四季收入增至66.4億美元，勝市場預期。第四季利潤5.42億美元，低於2019年同期的5.87億美元。
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