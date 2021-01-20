Netflix在過去不多於10年時間通過發債集資150億美元。公司表示，預期明年自由現金流將會收支平衡，意即離穩定盈利已經不遠，並表示將回購股票。

Disney Plus目前為Netflix最大的競爭對手，Disney Plus在全球也僅擁有8700萬訂戶。除了Disney Plus外，Netflix還有Peacock及 HBO Max等對手，但在疫情加持下，已逐漸走出營運的困境，並繼續在串流媒體業中保持領先地位。

Netflix去年第四季新增850萬訂戶，去年全年有2.04億訂戶。去年第四季收入增至66.4億美元，勝市場預期。第四季利潤5.42億美元，低於2019年同期的5.87億美元。

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