Elliott Management於1977年由富豪辛格(Paul Singer)創立，在港已營運15年。該公司決定將本港團隊轉移至倫敦和東京的辦事處，而東京將成為其在亞洲的唯一總部。

Elliott Management在給予投資者的備忘錄中表示，集團關閉香港辦事處的交易和投資活動，並於本月1日生效。除日本外，亞洲的交易、投資及主要職位，都將遷移到倫敦辦事處。

Elliott Management曾與東亞銀行（0023）進行長達6年的糾纏。2014年入股東亞後，Elliott Management多番要求李國寶家族出售資產，雙方更多次進行法律訴訟。直至去年3月，東亞對其業務和資產組合進行全面檢討，尋找潛在非核心資產的策略替代方案。東亞表示行動獲得Elliott支持，Elliott將向法院申請暫停向東亞提出的「不公平損害」訴訟程序。

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