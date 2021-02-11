恒指高開152點 吉利升6% 港鐵跌2.2% 高雅光學配股仍升11%
文章日期：2021年1月20日 09:27
恒指今早高開152點或0.52%，報29794點，成交金額92億元；國指今早高開132點或1.14%，報11867點。恒生科技指數開市報9493點，升1.27%。
藍籌24隻升，22隻下跌，6隻無升跌。吉利（0175）升6.88%，報34.2元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升2.44%，報671元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻69點；匯控（0005）跌1.03%，報43.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。
港鐵（0066）再發盈警，料去年勁蝕48億。開市跌2.21%，報44.25元，是跌幅最大的藍籌。
現代牧業（1117）折讓12%配股籌15億元。開市報2.65元，跌2.9%。
高雅光學（0907）折讓19%配股籌1700萬元。開市報0.53元，升11.5%。
老恒和（2226）CEO涉非法吸收公眾存款被捕 集團：無重大影響。開市報2.21元，跌1.77%。
酷派（2369）盈警，料去年蝕約4億元。開市報0.255元，跌5.5%。
傳海南省賽馬規則今年試行。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報14.1元，無升跌；美高梅中國（2282）開市報11.76元，無升跌；澳博控股（0880）開市報8.62元，跌0.12%；永利澳門（1128）開市報12.36元，升0.16%；銀河娛樂（0027）開市報58.4元，跌1.27%；金沙中國（1928）開市報31元，升0.32%。
David Webb出資逾45萬增持安樂工程（1977）持股6%。開市報1.28元，升1.58%。
中渝置地（1224）獲張松橋斥逾4億元增持。開市報1.84元，無升跌。
其他報道