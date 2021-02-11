港股ADR跌7點 美期亞股上升
文章日期：2021年1月20日 08:39
美股向上，港股ADR跌7點或0.02%，報29635點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升1.67%，折合報665.94元；阿里巴巴（9988）跌0.14%，折合報243.87元；小米（1810）跌0.35%，折合報31.29元；美團（3690）升0.34%，折合報342.16元；匯控（0005）跌0.85%，折合報43.43元；建行（0939）跌0.06%，折合報6.26元。
美期向上，道期升0.15%，標期升0.224%，納期升0.406%。日股現跌0.01%，韓股現升1.2%，澳股現升0.57%。
今日焦點股份可留意：
現代牧業（1117）折讓12%配股籌15億元。
高雅光學（0907）折讓19%配股籌1700萬元。
北燃藍天（6828）發公告，「純官」侄兒鄭明傑遭北京公安採「刑事強制措施」。
老恒和（2226）CEO涉非法吸收公眾存款被捕 集團：無重大影響。
酷派（2369）盈警，料去年蝕約4億元。
港鐵（0066）再發盈警，料去年勁蝕48億。
傳海南省賽馬規則今年試行。留意濠賭股會否受影響。
David Webb出資逾45萬增持安樂工程（1977）持股6%。
中渝置地（1224）獲張松橋斥逾4億元增持。
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