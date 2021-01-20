北水持續南下，港股成為搶手貨，昨日市况突然急速升溫，內地掛牌的港股ETF遭瘋搶，上市發行不足一周的華泰柏瑞中證港股通50ETF升勢強勁，盤中一度漲停，部分ETF更出現雙位數字溢價，內地散戶可說是徹底失控。當然，北水主力還是機構投資者為主，成交金額較多的仍以科技股為主，如騰訊（0700）、小米（1810）、美團（3690）、中芯（0981）等，小米和美團升5％跑贏大市，但相對一些落後股則爆發力略嫌不足。

中資買外資沽 美團極波動

北水持續流入，投資者都盡快入市搶籌，但北水南下不是來買貴貨，會否勇於高追仍要觀察。當股價偏離了外資可接受範圍，自然也會出現趁高沽售。美團昨日走勢就非常波動，初段高開高走，升至348元創歷史新高，之後又急速回落至330元，由高位跌幅逾5％後，收市又反彈3％回到341元。如此劇烈震盪，原因可能就是中資買貨、外資沽貨所致。愈是市值大的股份，外資參與度高的，潛在波動就更大。相反，一些低殘股、舊經濟板塊早就沒有外資身影，昨日市况急回，如內房股、內險股都較為穩定。

尾市靠匯控友邦撐起

匯控和友邦是昨日撐市兩大「功臣」，前者北水流入少，仍由外資主導，昨日表現卻不遜其他大型北水愛股。匯控主席杜嘉祺昨日表示，會積極發展財富管理業務，同時希望盡快派息，昨日股價升4％，嘗試挑戰阻力位44元。由於市况偏好，其他重磅股累積升幅真的不小，資金轉炒落後也好，期指好友拉升指數也好，匯控向上突破的機會不小，但破位後是展新升浪嗎？筆者沒有答案。至於友邦，現時估值是歷史新高，筆者也不知道何解如此厲害，但升市莫估頂，也不用去找原因。

潤地未來5年收入可倍翻

內房股近年積弱，但主要還是大型上落市。近月的「三條紅線」、房地產貸款額度集中管理等新政，更令內房股投資氣氛極差，完全乏人問津，股價貼近多年低位。但樂觀地看，利淡政策應已盡出，樓市成交則較為穩定，同時新政令中小型開發商遭淘汰，大型房企則市佔率提升，更具議價能力，未來3年至5年業務有望穩中向好，類似過去幾年的水泥股般，今後有條件由低位回升。

內房股的賣點是業績和派息一直不差，估值卻很低，不少都只有4倍至6倍市盈率，利淡都已充分反映。乏人問津時，誰也不會認為低估值是賣點，但現在北水南下買順周期的優質低殘股，內房股卻會是一個好選擇。當中潤地（1109）計劃未來5年合約銷售和租金收入可翻一番，年複合增長率15％，會是業內較為優質的穩健之選。

[張兆聰 還看今朝]