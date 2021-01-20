恒指昨高開237點後攀升，早市最多升985點回順，午後於29,334點找到支持回升，收報29,642點，升779點或2.70%；國指升2.37%。大市成交破紀錄達3016億元。

受到港股成交激增，港交所（0388）昨曾飈升9%至525元新高，本月最多累升24%。近年港交所1個月內最多升逾兩成，除了2020年6月低位回升之外，就是2018年1月、2015年4月破頂尋頂之時，也是周一着大家要提高警覺，目前有2018年初影子。不過，要留意，2018年及2015年港股的成交見頂，不代表港交所見頂，後市持續尋頂或在高位徘徊，直到憧憬結束，港交所見頂，恒指才差不多見頂。

港交所見頂 恒指差不多見頂

港交所以外，藍籌股舜宇（2382）、吉利（0175）、安踏（2020）、友邦（1299）也是今次升浪的火車頭，與港交所在去年底或今年初已率先破頂而上；當中走勢最凌厲的吉利，上月底破頂後再漲逾45%，但於上周升至35.5元後出現調整，近日回落至10天線附近，其走勢亦可以借鏡。

大市方面，據《明報》港股數據庫，昨升跌比率84比16，升逾3%佔上升股份四成；陽燭對陰燭為75比25，大市升勢全面，買盤動力強勁。本報數據庫追蹤的30個行業，只有航運物流、本地零售服務逆市偏軟跌少於0.3%。上升行業中有超過三成升逾3%跑贏大中小型股指，內房及物管升近7%表現最強，其次本地金融升近半成，軟件服務、科技器材升約4%。

內房及物管齊漲，落後的恒大（3333）、潤地（1109）低位大彈一成；上周提到強勢跑贏的旭輝（0884）昨升逾7%，萬科（2202） 一周穩升一成，累計表現不遜落後股，入市還是部署強勢股為佳。物管亦然，上周提到的碧桂園服務（6098），在同業表現居前，走勢更是拾級向上，更適合持有。

小米可候30元吸納

科技器材股繼續受捧，昨天提到高位整固一段時間的比亞迪電子（0285），昨天大漲一成半破頂，雖然仍有部分科技股如瑞聲（2018）、鴻騰精密（6088）於低位出現突破，但追落後低殘股，不如買落後強勢股。小米（1810）遭美國列入限制投資名單，股價受壓，但除非制裁進一步擴大，觀乎中芯（0981）已大翻身，小米整固過後有望追上。部署上，小米可候30元吸納，設收50天線止蝕，或待重上企穩於20天線（現約32元）小注追入。

[劉思明 數據尋寶]