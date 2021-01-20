其他消息方面，美國國務卿蓬佩奧稱中國「種族滅絕」維吾爾人，而拜登內閣亦暗示新政府將延續特朗普政府的部分強硬對華經濟政策，耶倫稱準備對中國經濟和貿易「濫用」行為採 取應對措施；國務卿候選人Blinken也認同蓬佩奧將中國在新疆對維吾爾人和其他少數民族的鎮壓定性為種族滅絕。

道瓊斯工業平均指數收漲116點，升幅0.38%，報30930點。標普500指數收漲30點，升幅0.82%，報3798點。納斯達克綜合指數收漲198點，或1.53%，報13197點。

波音升3.13%，報210.71美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻42點，而高盛跌2.26%，報294.2元，拖低道指44點。

科技股方面，蘋果收市報127.83元，升0.54%，谷歌母公司Alphabet收市報1784.47元，升3.29%，亞馬遜收市報3120.76元，升0.53%，Facebook收市報261.1元，升3.87%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.19%，報407點。德國DAX指數收跌0.25%，報13815點；法國CAC 40指數跌0.34%，報5598點；英國富時100指數收跌0.12%，報6712點。