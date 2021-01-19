北燃藍天：「純官」侄兒鄭明傑遭北京公安採「刑事強制措施」
文章日期：2021年1月19日 22:30
北京燃氣藍天（6828）發公告，經作出適當查詢後，北京市公安局已對已停職的非執行董事及董事會副主席鄭明傑採取刑事強制措施，以待調查若干涉嫌與公司業務有關的經濟犯罪。除此之外，不知悉相關執法機構對鄭明傑有關調查的進一步資料。該集團會密切了解該事件發展，並會積極配合相關執法機構的調查。
該集團指，有鑒於鄭明傑任職執行董事超過6年，並於去年7月6日調任為非執行董事及董事會副主席前，擔任聯席主席及行政總裁，董事會擔憂該事件可能對業務、財務業績、現金流和償還能力產生重大不良影響，惟實際影響尚待對該事件的進一步調查及評估後方能確定。集團擬成立特別調查委員會以深入調查該事件，並報告調查結果，將於適當時候刊發公告以披露有關特別委員會之成立及相關工作範疇。
北京燃氣藍天上周公布，發現若干可疑交易及若干或許存在問題的集團資產，董事會懷疑集團非執行董事及董事會副主席鄭明傑與事件有關，為減輕公司股東及公眾疑慮，已議決自本月16日起暫停鄭明傑職務。
北京燃氣藍天的股份於周一起停牌，繼續暫停買賣，停牌前最後收市價為0.116元，市值約15.06億元。
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