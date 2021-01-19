美銀上季少賺22% 每股收益勝預期
文章日期：2021年1月19日 21:18
以資產值計算，美國第二大銀行美銀，第四季利潤按年跌近22%至54.7億美元。不過每股收益為59美仙，高於分析師預期的每股55美仙。美銀上季釋放了8.28億美元的潛在壞賬撥備。迹象顯示，消費者和企業的壞賬可能沒有預期多。摩通、花旗上周五也公布釋放部分撥備。
儘管疫情令失業人口增加，令更多人無法支付賬單。但整體而言，美國消費者仍在消費。美銀行政總裁莫伊尼漢（Brian Moynihan）稱：「我們繼續看到經濟復蘇的迹象，消費者正增加支出、商業客戶有穩定的貸款需求，而且市場及投資活動強勁。」
市場活躍令美銀的交易業務受惠。調整後的交易收入為30.6億美元，按年增長7％。在新股承銷的推動下，投資銀行業務收入按年增長26％至18.6億美元。不過，低利率環境影響了其利差收入。上季淨利息收入按年跌16％至102.5億美元。美銀第四季整體收入按年下降10%至201億美元，低於分析師預期的205.8億美元。
美聯儲去年曾限制銀行業向股東回饋利潤，但上月准予業界再次有限度回購自己的股票。美銀表示，其董事會已授權在第一季進行價值29億美元的股票回購。
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