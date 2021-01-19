中銀匯豐下周二起提早營業換新鈔 渣打搞抽獎鼓勵派電子利是
文章日期：2021年1月19日 18:41
金管局鼓勵市民以電子支付方式派利是，三間發鈔銀行均推出推廣計劃。渣打銀行表示，將有特別安排減低人流聚集及輪候時間，鼓勵客戶使用該行「e利是」，透過SC Pay「轉數快」向親友收派利是，完成轉數後，將有12款全新利是貼圖讓客戶向親友送上祝福，並可參加大抽獎，詳情稍後公布。
匯豐指出，利用PayMe或匯豐流動理財應用程式及匯豐網上理財的轉數快（FPS）功能，客戶可向親友派發電子利是並送上祝福。
該行最近調查顯示，客戶仍希望能兌換實體鈔票封利是，1月26日至30日分行將提早1小時營業，客戶可前往分行即場領取籌號，同日指定時間到該分行兌換新鈔，分行亦設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶提供總值3000港元的新鈔套裝，包括100張20元新鈔及20張50元新鈔；客戶無需領取籌號，亦可於分行兌換「迎新鈔」，而匯豐尚玉及匯豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理亦預留新鈔。
中銀香港宣布，1月26日至30日期間，分行將提前1小時開始提供換鈔服務，滿足客戶換鈔需要。中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文指，派利是農曆新年重要習俗，因應疫情關係，中銀香港鼓勵市民透過BoC Pay及手機銀行派發電子利是。另外，分行將設置新鈔兌換專櫃及提供總值3,000元的「新鈔標準裝」，包括 100張20元及20張50元新鈔，減省客戶換鈔時間。
中銀香港BoC Pay及手機銀行將推出新電子利是功能，BoC Pay客戶可自選或自設祝福語，以及挑選精美的主題利是封，今年更新增「拆利是」功能。客戶首次綁定或註冊BoCPay，並在當月完成交易，可獲高達20元獎賞；現有客戶每成功推薦一位親友綁定或註冊BoC Pay，亦可獲20元獎賞。
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