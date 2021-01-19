匯豐指出，利用PayMe或匯豐流動理財應用程式及匯豐網上理財的轉數快（FPS）功能，客戶可向親友派發電子利是並送上祝福。

該行最近調查顯示，客戶仍希望能兌換實體鈔票封利是，1月26日至30日分行將提早1小時營業，客戶可前往分行即場領取籌號，同日指定時間到該分行兌換新鈔，分行亦設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶提供總值3000港元的新鈔套裝，包括100張20元新鈔及20張50元新鈔；客戶無需領取籌號，亦可於分行兌換「迎新鈔」，而匯豐尚玉及匯豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理亦預留新鈔。

中銀香港宣布，1月26日至30日期間，分行將提前1小時開始提供換鈔服務，滿足客戶換鈔需要。中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文指，派利是農曆新年重要習俗，因應疫情關係，中銀香港鼓勵市民透過BoC Pay及手機銀行派發電子利是。另外，分行將設置新鈔兌換專櫃及提供總值3,000元的「新鈔標準裝」，包括 100張20元及20張50元新鈔，減省客戶換鈔時間。

中銀香港BoC Pay及手機銀行將推出新電子利是功能，BoC Pay客戶可自選或自設祝福語，以及挑選精美的主題利是封，今年更新增「拆利是」功能。客戶首次綁定或註冊BoCPay，並在當月完成交易，可獲高達20元獎賞；現有客戶每成功推薦一位親友綁定或註冊BoC Pay，亦可獲20元獎賞。

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