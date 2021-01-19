新型媒體當以《黑紙》與《100毛》為代表，善用創辦人在傳統媒體工作時拓展的人脈，由廉價創作型雜誌開始試水溫，最後《100毛》跑出一時，再轉型到毛記電視做影片，中途試過各類節目，例如當時頗受歡迎的主打節目《六點半左右新聞報道》，亦試過台慶等大騷，後來難以恆常製作，紙媒亦因經營環境而放棄了。現時主要由約三個節目擔大旗，及以戲謔為主的FB專頁穩定經營。

毛記上軌道，但影響力顯然不及以往，事實是要求一個小班底長期有新構思亦不容易，最大問題是網絡生態對新鮮的要求愈來愈嚴苛。毛記做開荒牛特別辛苦，雖說曾經有頭啖湯飲，但現在不少同類媒體參考毛記電視經營模式後，要分薄毛記的市場輕鬆得多。同類競爭者有微辣、WHIZOO、小薯茄、試當真等後起之秀，這幾個節目都在連登等年輕討論區出現得愈來愈頻密，毛記難再壟斷地位。

與電視不同，舊時電視台發牌有限，但現在網絡節目隨時有人入場爭食，競爭之激烈以幾何級數倍升，對觀眾可能會有更多選擇，對創作者而言則會愈來愈吃力，除非開拓海外市場做niche market，亦是比起本地電視台容易的優勢。

環觀現時本地網絡節目，種類大致成形，主要為搞笑節目、小組清談/遊戲、明星清談、文化交流、生活自拍、旅遊、技能心得分享、時政討論等，暫時看網絡節目種類應該不會有大突破，餘下的是內容競爭。

目前網絡節目的圈子也開始確立，例如各頻道主人會到其他頻道的節目裏客串，互相借助名氣來引入人流，有時會邀得明星坐陣，善用傳統媒體的餘暉。數年前做網絡節目的人不少會形容這份工作是「追夢」，畢竟當時商業模式仍是雛形，亦擔心有日做不住的時候要「回到現實」找份傳統工作不易，經驗難以套用。

然而隨着目前趨勢，似乎是行業愈做愈大，可容納的職位增加，行內人會跳槽到其他頻道打工，例如屬於毛記電視的東女郎便過檔到小薯茄，相信類似行為日後會愈來愈多，網絡節目創作漸變成一個行業，而不再是為興趣而做的數間小公司。又如舊世界的記者會轉職做公關、市場策劃等，vloggers他日亦可從事相關行業，專責對應網絡世界，職業生涯可能比舊世界更開闊。

至於電視台的廣告額雖被網絡捱打，但ViuTV《全民造星》這類大型節目絕非一個小網台可以做到，黃金時段廣告收費逆市上調四成，可見其成效；而捧出來的明星又可以到網絡節目炒熱人氣，與vloggers互惠互利。往後傳統電視台趨勢做中、大型節目，定位為得體場合，而網絡節目則定位為貼地親民，同時亦可按表演者形象穿插兩種媒體的節目，兩者有共存價值。例如ViuTV藝員會到網絡節目與年輕主持打成一片，營造出來的效果便是閒話家常、平易近人，再將觀眾拉到電視去。

過往TVB（0511）曾是連繫海外香港人身分的工具，到今日會由網絡節目代替，屆時不少海外香港人可在身處國家拍攝各類影片上載，或幫本地網絡頻道freelance拍片，形成小社區，效力恐比舊時TVB更深更廣。前提是，中間香港不會出現網絡防火牆。

賈文清

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