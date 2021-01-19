鴻騰精密科技過往以移動設備及半製成品作主打，並且因為屬於台灣鴻海成員公司而聞名，但是表現較低調，面向消費型商品的比重較細。該集團表示，今次在CES 2021展上，會推出具延長續航力的智能移動「真無線音響產品」真無線耳機，並且兼容MagSafe的「PRO 2合1」無線充電器。有關產品計劃於今年在美國、歐洲及亞洲上市。另推出新規格的多頻段及動作偵測的Linksys Smart AXE8400路由器，以滿足遙距工作、網上學習、 玩VR遊戲、影片串流等不斷增長的需求，該產品將於美國及亞洲上市。

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