鴻騰精密美國電子展推無線耳機等新產品
文章日期：2021年1月19日 17:59
提供互連解決方案的鴻騰精密科技（6088）自2017年上市後，表現一向低調。該集團罕見發稿指，因應蘋果公司Apple新發布iPhone 12帶動的市場需求，其附屬公司Belkin International於美國消費電子展CES 2021推出新的無線耳機、無線充電器等新產品，計劃在今年於美國、歐洲及亞洲上市。該公司同時亦擬推出多頻段路由器，供應增長中的遙距工作等需求。該集團今日收報2.87元，升3.98%。
鴻騰精密科技過往以移動設備及半製成品作主打，並且因為屬於台灣鴻海成員公司而聞名，但是表現較低調，面向消費型商品的比重較細。該集團表示，今次在CES 2021展上，會推出具延長續航力的智能移動「真無線音響產品」真無線耳機，並且兼容MagSafe的「PRO 2合1」無線充電器。有關產品計劃於今年在美國、歐洲及亞洲上市。另推出新規格的多頻段及動作偵測的Linksys Smart AXE8400路由器，以滿足遙距工作、網上學習、 玩VR遊戲、影片串流等不斷增長的需求，該產品將於美國及亞洲上市。
其他報道
「絕地求生」PUBG開發商Krafton擬上市 騰訊有份投資