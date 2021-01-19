失業人數（不經季節性調整）由9至11月的24.43萬人，升至24.58萬人，增加約1500人。同期的就業不足人數亦由13.31萬人上升至13.38萬人，增加約700人。

勞工及福利局局長羅致光指，本地第四波疫情在11月後期開始爆發，導致勞工市場再度惡化。經季節性調整的失業率在2020年10月至12月較2020年9月至11月上升0.3個百分點至6.6%，為16年來的高位。

與9至11月比較，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見上升。羅致光指，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率回升0.5個百分點至10.6%。其中，餐飲服務活動業的失業率升至13.8%。多個其他行業的失業率亦上升。

展望未來，羅致光認為，由於本地第四波疫情繼續影響本地消費氣氛及干擾經濟活動，勞工市場在短期內仍將顯著受壓。政府最近已推出針對性措施，為受重創的行業提供進一步支援，並將繼續密切留意相關情況。

其他報道

「絕地求生」PUBG開發商Krafton擬上市 騰訊有份投資

恒指升779點 成交3015億元創歷史新高 港交所破頂

南方東英推A50槓桿反向ETF

東瀛遊遣散過百名導遊 褟國全：過年前發錢救急

亨達主席徐聯安榮休 繼續擔任金融及教育公職

太古再做3年港樂贊助涉4640萬 擬商場辦免費演奏會

屈臣氏與Grab合作 拓展東南亞「O+O」購物模式

HKTVmall推出40個智能櫃自取點 購物滿200元可使用

滬指終止兩連升 兩市合共成交額破萬億元人幣

東瀛遊遣散約120名導遊 涉資2000萬元

恒大融創齊升逾一成 券商:投資者由新經濟換馬舊經濟

京東美團加大投入 標普料今年中國社區團購交易額有5至6成增長

富達調查：港人儲蓄和財務保障仍有改善空間

騰訊旗下微信 去年小程序交易額增逾1倍 月活躍數逾5億

海豐國際：盈喜 純利按年大增50%至60%

港元偏強、北水續大舉流入 恒指半日升883點 科指升3.9%

發改委：不會出現政策懸崖 督促地方加快專項債券項目建設