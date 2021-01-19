香港失業率升至6.6% 遜預期兼升至16年來最高
文章日期：2021年1月19日 16:44
政府統計處公布，香港截至12月底三個月失業率報6.6%，差過預期的6.4%，並升至16年來最高水平。9至11月失業率為6.3%。就業不足率則維持於3.4%的水平。
失業人數（不經季節性調整）由9至11月的24.43萬人，升至24.58萬人，增加約1500人。同期的就業不足人數亦由13.31萬人上升至13.38萬人，增加約700人。
勞工及福利局局長羅致光指，本地第四波疫情在11月後期開始爆發，導致勞工市場再度惡化。經季節性調整的失業率在2020年10月至12月較2020年9月至11月上升0.3個百分點至6.6%，為16年來的高位。
與9至11月比較，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見上升。羅致光指，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率回升0.5個百分點至10.6%。其中，餐飲服務活動業的失業率升至13.8%。多個其他行業的失業率亦上升。
展望未來，羅致光認為，由於本地第四波疫情繼續影響本地消費氣氛及干擾經濟活動，勞工市場在短期內仍將顯著受壓。政府最近已推出針對性措施，為受重創的行業提供進一步支援，並將繼續密切留意相關情況。
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